Бенгальский или перс? Выбрать идеального кота поможет ваш знак Зодиака

Овен

Представители этого знака чрезвычайно активны, эмоциональны и вспыльчивы. Поэтому им прекрасно подойдут кошки породы мейн-кун. Эти коты верны своему хозяину и имеют собственный характер, что не может не понравиться своевольному Овну.

Телец

Тельцы обожают животных и легко находят подход как к веселым и любознательным, так и к питомцам с более тяжелым нравом. Но все же стоит остановить выбор на представителе персидской породы. Персы немного наивны, но очень мягкие и покладистые. Они обожают ласку и не будут нарушать порядки в доме Тельца.

Близнецы

Им нравится все необычное, поэтому Близнецы будут в восторге от котейки с гетерохромией. Кроме того, знак славится двойственностью, поэтому питомец лишь подчеркнет характер своего хозяина.

Рак

Чувствительным представителям водной стихии стоит обратить внимание на кошек породы рэгдолл. Они очень покладисты, ласковы и нежны, что больше всего ценят Раки.

Лев

Гордому и своенравному знаку по душе питомцы, способные выгодно выделить своего владельца и подчеркнуть его статус. Ревнивые и непредсказуемые, в руках Льва сиамские котейки превращаются в мирных и послушных, чему часто удивляются другие.

Дева

Практичные и спокойные Девы примут в дом таких же ненавязчивых и мудрых представителей семейства кошачьих. Для земного знака кот – это друг и сосед, поэтому капризным питомцам у них явно не место. Дева подружится со сфинксом или черным котом, а также с британцем.

Весы

Представителям знака понравится двухцветный питомец, а вернее – кот в смокинге. Кроме того, обычно такие кошки славятся интеллектом и хорошими манерами, что не может не понравится элегантным Весам.

Скорпион

Это лишь кажется, что представители знака рыскают в поисках врагов и строят коварные планы, хохоча над чаном с зельем. На самом деле Скорпионы – вполне сдержанные люди с холодным рассудком, которым хочется просто обнять кота и отдохнуть от насыщенных дней. И русская голубая подойдет, как никогда лучше.

Стрелец

А кто уж непредсказуем, так это Стрелец. Тут он активно занимается благотворительностью – а в следующий момент покоряет мир с бенгальским котом на поводке. Конечно же, независимый питомец вряд ли полностью подчинится хозяину – да и зачем, если они настоящие друзья, активные и любопытные? А вот более тихим представителям знака рекомендуем присмотреться к рыжим котам. Поверьте, вы влюбитесь в эту наглую мордашку.

Козерог

Консервативным Козерогам стоит обратить внимание на кошечек табби. Полосатые питомцы с острым умом и привязанностью к хозяину придутся по душе немного закрытым представителям знака и внесут в их жизнь покой и уют.

Водолей

Видели людей, исследующих мир вместе со своими питомцами? Если мимо вас проехал человек на велосипеде с кошкой на плечах – наверняка это был Водолей. Абиссинская кошка – идеальный спутник для представителей знака.

Рыбы

Ранимым и неуверенным в себе, им нужен понимающий и ласково урчащий питомец, который сможет утешить и понять. Экзотическая короткошерстная кошка станет внимательным слушателем и настоящим товарищем для этого знака.