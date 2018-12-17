Бенгальский или перс? Выбрать идеального кота поможет ваш знак Зодиака

Многим из нас нравятся кошки. Мягкая шерстка, круглые глазки и мурчание мистическим образом вводят в транс, и не успеете заметить, как полосатый товарищ внезапно очутится в вашем доме и станет полноправным членом семьи. Но при выборе питомца часто возникают сомнения. Будет ли он слушаться? Как с ним правильно наладить отношения? Совпадут ли характеры? Оказывается, наш знак Зодиака может помочь и в этом вопросе, fabiosa.
Овен
Представители этого знака чрезвычайно активны, эмоциональны и вспыльчивы. Поэтому им прекрасно подойдут кошки породы мейн-кун. Эти коты верны своему хозяину и имеют собственный характер, что не может не понравиться своевольному Овну.
Телец
Тельцы обожают животных и легко находят подход как к веселым и любознательным, так и к питомцам с более тяжелым нравом. Но все же стоит остановить выбор на представителе персидской породы. Персы немного наивны, но очень мягкие и покладистые. Они обожают ласку и не будут нарушать порядки в доме Тельца.
Близнецы
Им нравится все необычное, поэтому Близнецы будут в восторге от котейки с гетерохромией. Кроме того, знак славится двойственностью, поэтому питомец лишь подчеркнет характер своего хозяина.
Рак
Чувствительным представителям водной стихии стоит обратить внимание на кошек породы рэгдолл. Они очень покладисты, ласковы и нежны, что больше всего ценят Раки.
Лев
Гордому и своенравному знаку по душе питомцы, способные выгодно выделить своего владельца и подчеркнуть его статус. Ревнивые и непредсказуемые, в руках Льва сиамские котейки превращаются в мирных и послушных, чему часто удивляются другие.
Дева
Практичные и спокойные Девы примут в дом таких же ненавязчивых и мудрых представителей семейства кошачьих. Для земного знака кот – это друг и сосед, поэтому капризным питомцам у них явно не место. Дева подружится со сфинксом или черным котом, а также с британцем.
Весы
Представителям знака понравится двухцветный питомец, а вернее – кот в смокинге. Кроме того, обычно такие кошки славятся интеллектом и хорошими манерами, что не может не понравится элегантным Весам.
Скорпион
Это лишь кажется, что представители знака рыскают в поисках врагов и строят коварные планы, хохоча над чаном с зельем. На самом деле Скорпионы – вполне сдержанные люди с холодным рассудком, которым хочется просто обнять кота и отдохнуть от насыщенных дней. И русская голубая подойдет, как никогда лучше.
Стрелец
А кто уж непредсказуем, так это Стрелец. Тут он активно занимается благотворительностью – а в следующий момент покоряет мир с бенгальским котом на поводке. Конечно же, независимый питомец вряд ли полностью подчинится хозяину – да и зачем, если они настоящие друзья, активные и любопытные? А вот более тихим представителям знака рекомендуем присмотреться к рыжим котам. Поверьте, вы влюбитесь в эту наглую мордашку.
Козерог
Консервативным Козерогам стоит обратить внимание на кошечек табби. Полосатые питомцы с острым умом и привязанностью к хозяину придутся по душе немного закрытым представителям знака и внесут в их жизнь покой и уют.
Водолей
Видели людей, исследующих мир вместе со своими питомцами? Если мимо вас проехал человек на велосипеде с кошкой на плечах – наверняка это был Водолей. Абиссинская кошка – идеальный спутник для представителей знака.
Рыбы
Ранимым и неуверенным в себе, им нужен понимающий и ласково урчащий питомец, который сможет утешить и понять. Экзотическая короткошерстная кошка станет внимательным слушателем и настоящим товарищем для этого знака.
Но главное - выбирать сердцем. А как вам удалось найти вашего идеального кота?