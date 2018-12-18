И дело не только в зрении! Вся правда о негативном влиянии смартфонов, планшетов и других гаджетов на ребенка

1. Задержка речи

Дети учатся внятно разговаривать путем общения с другими малышами. Если же ребенок будет много времени проводить за гаджетами, а не общаться с реальными детьми, то его речь будет невнятной и неправильной. Исследование показало, что, чем больше дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет проводили за экранами, тем вероятнее у них случалась задержка речи.

2. Синдром дефицита внимания (СДВГ)

Это гиперактивное расстройство, которое проявляется чрезмерной активностью, не умением концентрироваться и сосредотачиваться, частым отвлечением. Использование гаджетов может вызвать зависимость, которая приведет к усугублению СДВГ, ведь ребенку будет сложно концентрироваться на чем-то другом, если перед глазами будет жажда взяться за планшет.

3. Проблемы с обучением

Дети очень интенсивно учатся многим базовым вещам до 5 лет. Чем младше ребенок, тем лучше он может освоить материал, которому родитель хочет его научить. Если это время малыш будет проводить за гаджетом, а не за изучением того, как правильно называются животные или как сосчитать до 10, то растратит свой потенциал, что вызовет проблемы в дальнейшем.

4. Тревожность

Если ребенку постоянно давать планшет или смартфон, то у него выработается зависимость от этого гаджета. Как результат - он будет закатывать истерики всякий раз, когда родитель попытается забрать эту "игрушку". Нехватка привычного времяпровождения вызовет тревожность и, возможно, даже агрессию. Определенно не то, что нужно ребенку.

5. Негативное влияние на характер

В Интернете детям доступен любой контент и, поверьте, они с легкостью найдут его, даже если вам кажется, что "он еще не умеет, он маленький". В результате, ребенок получит контент для взрослых, а не обучающие программы, которые могли бы помочь с развитием. И кто знает, к чему это может привести.

Когда можно давать ребенку гаджет

Педиатры рекомендуют и вовсе не давать ребенку доступа к гаджетам, в том числе и к телевизору до 2 лет. В возрасте от 3 до 5 лет можно 1 час в день уделять на просмотр мультфильмов. В 6-12 можно увеличить время на телевизор до 2 часов в день. В возрасте от 13 до 18 лет можно позволить: 2 часа в день на телевизор и на смартфон/планшет, а также полчаса в день на видеоигры.

Как еще защитить ребенка от гаджетов?

Устанавливать четкий лимит времени, контролировать его. Гулять с ребенком на улице, чтобы он мог общаться со сверстниками. Никогда не используйте гаджет, как няню. Если вам нужно чем-то занять ребенка, дайте ему книги, карандаши и бумагу, игрушки, но не технику. Контролируйте режим сна ребенка. Это поможет защитить глаза от усталости, а также полезно для хорошей работы мозга. Меньше пользуйтесь гаджетами в присутствии ребенка.