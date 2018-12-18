Какие ваши идеальные объемы талии и бедер? Вот как рассчитать эту норму!

Waist-to-hip ratio, или WHR – это показатель соотношения окружности талии к окружности бедер. По нему можно определить степень ожирения, что зачастую является предвестником или уже показателем хронических заболеваний. По данным ВОЗ, в норме это соотношение должно быть до 0,85 у женщин и до 0,9 у мужчин.

Для того, чтобы вычислить этот показатель избыточного веса, надо произвести измерения талии и бедер, а потом разделить цифры между собой. Окружность талии измеряют по самому узкому месту. Как правило, это выше пупка. Обхват бедер измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц. Измерительная лента должна располагаться горизонтально. Запишите показатели.

Теперь надо воспользоваться калькулятором, разделив данные окружности талии на данные окружности бедер. Полученную цифру следует рассматривать как сигнал о риске сердечно-сосудистых заболеваний и других болезней, связанных с избыточным весом:

низкий уровень риска: для женщин до 0,8 и для мужчин до 0,95;

умеренный уровень: для женщин 0,81 – 0,85 и для мужчин 0,96 – 1,0;

высокий уровень риска: для женщин от 0,86 и выше, для мужчин от 1,0 и выше.

Также для определения уровня риска имеет значение строение тела. У людей с более широкой талией по сравнению с бедрами (форма «яблоко») есть большая предрасположенность к сердечным заболеваниям и диабету второго типа, чем у людей в форме «груши» (талия уже, чем бедра).

На этот показатель всегда стоит обращать внимание, если хотите прожить долго и в полном здравии.