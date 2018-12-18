«Ах, какая женщина!» 71-летняя Татьяна Васильева сделала липосакцию
18 декабря 2018, 11:20
71-летняя Татьяна Васильева решила скорректировать фигуру и для этого прибегла к услугам докторов — артистка сделала липосакцию в одной из клиник столицы, пишет lady.mail.
Видео Васильевой сразу после процедуры уже появилось в интернете, и пользователи сети оценили результаты похудения:
«Неплохо выглядит для своих лет», «Какая женщина!»
К слову, недавно актриса призналась, что похудела более чем на 20 килограммов. Результат борьбы с лишним весом Татьяна иногда демонстрирует в соцсетях, выкладывая снимки в бикини. А некоторое время назад друг Васильевой, актер Станислав Садальский, выложил в сеть ее фото без юбки.