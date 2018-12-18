Вт, 18.12.2018

«Ах, какая женщина!» 71-летняя Татьяна Васильева сделала липосакцию

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Татьяна Васильева.

ФОТО: Кадр из видео

71-летняя Татьяна Васильева решила скорректировать фигуру и для этого прибегла к услугам докторов — артистка сделала липосакцию в одной из клиник столицы, пишет lady.mail.

Видео Васильевой сразу после процедуры уже появилось в интернете, и пользователи сети оценили результаты похудения: 

«Неплохо выглядит для своих лет», «Какая женщина!»

К слову, недавно актриса призналась, что похудела более чем на 20 килограммов. Результат борьбы с лишним весом Татьяна иногда демонстрирует в соцсетях, выкладывая снимки в бикини. А некоторое время назад друг Васильевой, актер Станислав Садальский, выложил в сеть ее фото без юбки.

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