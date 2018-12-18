Пять признаков, что вы - эмпат, и почему это важно

Что такое эмпатия?

Эмпатия – это способность поставить себя на место другого человека: «влезть в его кожу», пережить и понять эмоции, которые испытывает страдающая личность, в отличие от обычного сочувствия, которое может выражаться в альтруистическом подходе к жизни. Например, если вы готовы выслушать о проблеме подруги, на что просто будете кратко отвечать: «понимаю», «сочувствую», «ты справишься», отвлеченно листая ленту в социальных сетях, то вы вряд ли обладаете эмпатией. Но если же вы будете готовы с полной внимательностью выслушать все ее советы и даже подставить свое плечо, искренне переживая за ее проблему и испытывая грусть от случившегося, поздравляем, вы – эмпат.

Эта способность порой может сделать ваши переживания очень сильными, поэтому свою эмпатию всегда нужно контролировать, ведь всем невозможно помочь. Больше всего к ней склонны люди с меланхоличным темпераментом.

Признаки эмпатии

Вы умете видеть мир глазами человека, нуждающегося в сочувствии.

Когда слушаете о проблемах, то сохраняете непредвзятость, ни в коем случае не ругаете и не указываете человеку, как он должен поступать.

Вы не просто слушаете, а понимаете человека так, как он хочет, чтобы его поняли.

Вам сложно читать новости или смотреть телевизор, так как вы сильно расстраиваетесь от плохих новостей.

Вы быстро разбираетесь в проблемах человека.

Почему эмпатия важна

Понимание другого человека — это важный эволюционный навык, благодаря которому и развилось общество. Эмпаты более склоны к просоциальному поведению, например, к героизму и альтруизму. Прекрасной новостью является то, что эмпатию можно развивать, как и другие навыки. Из тех, кто научился чувствовать боль других людей с самого детства выходят великие психологи и духовные лидеры, такие как Мать Тереза или Будда.