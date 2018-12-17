Роскошное изумрудно-мятное платье королевы Испании - отличная идея для новогоднего наряда

Королеву Испании смело можно называть иконой стиля. Летисия постоянно выходит в свет в модных и современных образах, подчеркивая свою изящную и утонченную фигуру. Чаще всего она предпочитает платья и юбки разных фасонов, но нередко выходит в свет и в разных классических брюках, пишет fabiosa.ru. В ее арсенале много модных экспериментов, ведь сложно даже представить, сколько одежды в шкафу у королевы!