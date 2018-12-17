Роскошное изумрудно-мятное платье королевы Испании - отличная идея для новогоднего наряда

Королеву Испании смело можно называть иконой стиля. Летисия постоянно выходит в свет в модных и современных образах, подчеркивая свою изящную и утонченную фигуру. Чаще всего она предпочитает платья и юбки разных фасонов, но нередко выходит в свет и в разных классических брюках, пишет fabiosa.ru. В ее арсенале много модных экспериментов, ведь сложно даже представить, сколько одежды в шкафу у королевы!
Поскольку ее наряды всегда тщательно продуманы и совершенны, любоваться ими - одно удовольствие. Доказываем это ее новым выходом в свет.
Летисия надела шелковое платье в изумрудно-мятных оттенках с V-образным вырезом. Цвет и ткань вмиг приковывают к себе взгляды! Абстрактный принт - писк моды, который отлично дополняет платье, делая его практически идеальным.
Все выглядит настолько ярко и празднично, что сразу же хочется подумать о грядущих новогодних праздниках, ведь, опираясь на наряд Летисии, можно создать свой, похожий!
Особенно советуем учитывать ткань - шелк, и оттенки - мятный и изумрудный. К слову, Новый год 2019 можно встречать не только в желтом, но и в зеленом, поэтому такая идея будет весьма кстати.
Образ Летисия дополнила лаковыми черными лодочками на высоких шпильках, черным пальто, клатчем и, конечно же, красивым макияжем и укладкой. А как вам новый наряд королевы? Хотели бы повторить его?