Время шоу! Как отметить Новый год каждому знаку Зодиака, чтобы он пришелся ему по душе!

Овен

Любят находиться в центре внимания и праздник превращают в шоу! Неожиданные гости Овнов не испугают - у гостеприимных хозяев найдется, чем угостить, а в развлекательную программу включена обязательная фотосессия!

Телец

Предпочитают тесный круг из близких друзей, с кем посмотрят любимую комедию! А еще поразят воображение обилием блюд - такой хозяин, как Телец, способен из простых продуктов приготовить блюдо высокой кухни!

Близнецы

Рождены для праздников! Близнецы - душа компании, заводилы и организаторы, веселым общением сплочают коллектив. А меню из легких блюд добавляет мероприятию атмосферы беззаботности и непринужденности!

Раки

Праздник для Раков - повод повидаться с семьей и друзьями, с кем в теплом кругу обсудить новости, а после потанцевать под любимую музыку. Или спеть в караоке душевные песни!

Львы

Если уж отмечать - только с размахом! Дома или в ресторане - главное, чтобы стол от яств ломился и наряды поражали воображение! Но Львы умеют хорошо планировать бюджет, поэтому в “минусах” не окажутся никогда.

Девы

Праздник продуман до мелочей! Гость может почувствовать себя на королевском приеме, удивившись идеальной сервировке стола. Девы заботливы и каждому уделяют максимум внимания!

Весы

Весы получают удовольствие от общения и веселого смеха! С почетом относятся к каждому гостю, даже случайно заглянувшему на огонек. И чем чаще можно собрать веселую компанию - тем лучше!

Скорпион

Танцевать - значит танцевать, петь - значит петь! Для Скорпиона нет преград, когда он празднует в кругу близких и друзей. И любой гость окунается в вихрь позитивных эмоций вместе с организатором!

Стрелец

Костюмированная вечеринка или маскарад - таким будет праздник, организованный Стрельцом! А если у гостя нет костюма - ему тут же выдадут все атрибуты. И праздник превратится в необычное приключение!

Козерог

У этого знака есть традиции и сам праздник состоит из ритуалов. На первый взгляд мероприятие может показаться скучным, но “каждый год мы ходим в баню” - вот такой формат праздника про Козерогов!

Водолей

У этого знака множество идей и каждый новый праздник не похож на предыдущий! Вдохновляясь организацией, Водолеи стремятся реализовать самые удивительные планы и шокируют новыми блюдами или необычным украшением помещения.

Рыбы

Любят шумные компании, но предпочитают праздновать вне домашних стен. Потому как дома праздник для Рыб - расслабляющая ванна. А если Рыбы и организуют праздник - только в заведении, где гуляют всю ночь до утра!