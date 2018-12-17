Живет "в золотой клетке". Эта девушка настолько красивая, что родители не выпускают ее из дома одну!

Анжелика Кенова выросла в обеспеченной семье и никогда ни в чём не нуждалась. Девушка выучилась на детского психолога, но нигде не работает. Ее хобби - фотография, а образ она копирует у куклы Барби.

Когда Анжелике было 6, ее мама начала покупать ей кукол Барби и одевать ее как их. Девочка выросла, а мама до сих пор выбирает ей одежду.

Родители поощряют ее занятия модельным бизнесом.

Девушка говорит, что никогда не ложилась под нож хирурга. Ее внешность - гены, косметика, регулярный спорт.

По признанию девушки, серьезных отношений у нее не было. Если парень хотел с ней погулять, то мама забирала его паспорт. Возвращала она его уже после свидания.

Если Анжелику оставить одну, то все подходят знакомиться, поэтому мама всегда гуляет где-то рядом. Ее семья переживает, что с девушкой может что-то произойти и не пускают ее одну за порог.

Я вообще не гожусь для настоящей жизни, я стала живой куклой.

Когда-нибудь Кенова мечтает начать самостоятельную жизнь.