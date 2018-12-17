Живет "в золотой клетке". Эта девушка настолько красивая, что родители не выпускают ее из дома одну!

Люди, которые работают с утра до ночи, иногда мечтают о том, чтобы сесть кому-то на шею и свесить ножки. Разве не прекрасно, целыми днями отдыхать, наслаждаться жизнью, когда тебя обеспечивают и заботятся о тебе. Но, узнав историю девушки ниже, вы наверняка не согласитесь на такую же жизнь, как у нее. Она живет, как принцесса из сказки, но в "золотой клетке", пишет fabiosa.
Анжелика Кенова выросла в обеспеченной семье и никогда ни в чём не нуждалась. Девушка выучилась на детского психолога, но нигде не работает. Ее хобби - фотография, а образ она копирует у куклы Барби.
Когда Анжелике было 6, ее мама начала покупать ей кукол Барби и одевать ее как их. Девочка выросла, а мама до сих пор выбирает ей одежду.
Давайте на секунду представим,что мы могли бы обладать какими-нибудь сверхчеловеческими способностями 🔮Вот мои топ 5✅Путешествовать во времени.Я бы хотела оказаться в годах 60-80х😎📱или познакомилась с собой из будущего😆✅Телепортация.Представляете сколько это спасло бы времени,бац и вы уже там,где нужно😀✅Способность имитации.Возможность копировать суперсилы других людей😆хитро не так ли?😆😈✅Общеие с животными.Наверно это звучит странно,но интересно же😁✅Способность отматывать время назад😎📽Ну и бонус✅Способность летать🕊☺️Жду комментариев о том,какой суперсилой хотели бы обладать именно вы?) купальник 👙💛от @wizzluv 💛кросы fila от @serena.wear 🍌банан от 🐵😆#анжеликакенова #russianbarbie#сверхспособности
Родители поощряют ее занятия модельным бизнесом.
Девушка говорит, что никогда не ложилась под нож хирурга. Ее внешность - гены, косметика, регулярный спорт.
По признанию девушки, серьезных отношений у нее не было. Если парень хотел с ней погулять, то мама забирала его паспорт. Возвращала она его уже после свидания.
Если Анжелику оставить одну, то все подходят знакомиться, поэтому мама всегда гуляет где-то рядом. Ее семья переживает, что с девушкой может что-то произойти и не пускают ее одну за порог.
Я вообще не гожусь для настоящей жизни, я стала живой куклой.
Когда-нибудь Кенова мечтает начать самостоятельную жизнь.
А вы бы хотели оказаться на месте этой девушки или свобода вам дороже?