Вт, 18.12.2018
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  • Живет "в золотой клетке". Эта девушка настолько красивая, что родители не выпускают ее из дома одну!

Живет "в золотой клетке". Эта девушка настолько красивая, что родители не выпускают ее из дома одну!

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Анжелика Кенова

ФОТО: vk.com

Люди, которые работают с утра до ночи, иногда мечтают о том, чтобы сесть кому-то на шею и свесить ножки. Разве не прекрасно, целыми днями отдыхать, наслаждаться жизнью, когда тебя обеспечивают и заботятся о тебе. Но, узнав историю девушки ниже, вы наверняка не согласитесь на такую же жизнь, как у нее. Она живет, как принцесса из сказки, но в "золотой клетке", пишет fabiosa.

Анжелика Кенова выросла в обеспеченной семье и никогда ни в чём не нуждалась. Девушка выучилась на детского психолога, но нигде не работает. Ее хобби - фотография, а образ она копирует у куклы Барби.

Когда Анжелике было 6, ее мама начала покупать ей кукол Барби и одевать ее как их. Девочка выросла, а мама до сих пор выбирает ей одежду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давайте на секунду представим,что мы могли бы обладать какими-нибудь сверхчеловеческими способностями 🔮Вот мои топ 5✅Путешествовать во времени.Я бы хотела оказаться в годах 60-80х😎📱или познакомилась с собой из будущего😆✅Телепортация.Представляете сколько это спасло бы времени,бац и вы уже там,где нужно😀✅Способность имитации.Возможность копировать суперсилы других людей😆хитро не так ли?😆😈✅Общеие с животными.Наверно это звучит странно,но интересно же😁✅Способность отматывать время назад😎📽Ну и бонус✅Способность летать🕊☺️Жду комментариев о том,какой суперсилой хотели бы обладать именно вы?) купальник 👙💛от @wizzluv 💛кросы fila от @serena.wear 🍌банан от 🐵😆#анжеликакенова #russianbarbie#сверхспособности

A post shared by Angelica Kenova💎🇷🇺👸🏼🐰 (@russian_barbie) on

Родители поощряют ее занятия модельным бизнесом. 

Девушка говорит, что никогда не ложилась под нож хирурга. Ее внешность - гены, косметика, регулярный спорт. 

По признанию девушки, серьезных отношений у нее не было. Если парень хотел с ней погулять, то мама забирала его паспорт. Возвращала она его уже после свидания.

Если Анжелику оставить одну, то все подходят знакомиться, поэтому мама всегда гуляет где-то рядом. Ее семья переживает, что с девушкой может что-то произойти и не пускают ее одну за порог.  

Я вообще не гожусь для настоящей жизни, я стала живой куклой.

Когда-нибудь Кенова мечтает начать самостоятельную жизнь.

А вы бы хотели оказаться на месте этой девушки или свобода вам дороже?

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