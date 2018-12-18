Топ-3 знака Зодиака, которые с возрастом становятся красивее

Близнецы

Близнецы взрослеют достаточно поздно, и когда все сверстницы уже строят планы на будущее с очередным ухажером, эти девушки делают первые несмелые шаги на любовном фронте. Представительницы этого знака легкомысленны, и, по большому счету, до 30 лет могут оставаться детьми.

Это проявляется и во внешности. Только с возрастом у них пропадает некая угловатость движений и наивность в глазах, во всем облике появляется сдержанность, элегантность и благородство. И вот только тогда они по-настоящему раскрываются как женщины.

Рак

Девушки-Раки от природы женственны, грациозны и чрезвычайно привлекательны. Только вот зачастую они стесняются это демонстрировать, поскольку в подростковом возрасте обзаводятся кучей комплексов и уходят в себя.

Раскрываться женщины этого знака начинают гораздо позже, обычно когда разменивают четвертый десяток лет. Научившись любить себя, они обретают внутреннюю гармонию, которая словно заставляет их светиться изнутри. Женщины-Раки манят мужчин своим шармом, изяществом и внутренней гармонией. Очень часто представительницы этого знака выходят замуж за партнеров, которые младше по возрасту.

Дева

Типичная Дева в юности - это неприметная серая мышка, которая не понимает своей красоты и привлекательности. Она носит безразмерные балахоны, пренебрегает обувью на каблуке и даже не пытается понравиться мужчинам.

Только спустя годы в ней просыпается женственность и осознание силы той красоты, которой она обладает. И вот тогда Дева становится настоящей покорительницей мужских сердец. Свою красоту и молодость она умеет сохранить надолго, будто возраст теряет над ней всякую власть.