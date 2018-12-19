Знаки Зодиака, которые умеют производить неизгладимое первое впечатление: таких немного

Кто умеет произвести первое впечатление

Представители каждого знака Зодиака имеет свои особенности, что выделяет их даже в таком привычном вопросе, как коммуникация с окружающими. Немногие из них могут производить первое хорошее впечатление на собеседников. Кстати, их очень часто берут на хорошие должности. Посмотрите, есть ли вы в этом списке.

Близнецы

Отличные собеседники, легкие в разговоре и открытые для новых тем - именно такими качествами Близнецы сразу располагают к себе. К тому же, они умеют слушать и не критиковать своих визави, что очень импонирует всем. Они легко заводят новые знакомства.

Лев

Дружелюбные и улыбчивые представители этого знака сразу привлекут к себе внимание. Хотя их заметят еще в дверях по царственной походке и элегантному образу. Вести с ними беседу - одно удовольствие, потому что все чувствуют себя раскрепощенными, не боясь попасть впросак.

Дева

Дотошные Девы продумают малейшие детали гардероба и своего поведения, прежде чем отправиться на встречу с незнакомыми людьми. Подобное планирование помогает создать хорошее первое впечатление, хотя и без этого они привлекают внимание отменным чувством стиля.

Весы

Любой собеседник для них - это равноценный партнер, потому что для них важна гармония и равновесие. Они настроены на дружелюбие, преданность и открытость. Того же они ожидают от новых знакомых, что и транслируют в мир. Устоять невозможно!

Скорпионы

Быстро настроиться на волну собеседника и сгладить неловкие паузы, если таковые возникнут, - это у Скорпионов с детства. Они во многом полагаются на интуицию, которая их не подводит, поэтому новые знакомства заводят легко. Если им этого хочется, конечно.

Козерог

Даже если с первой минуты Козероги показались слишком серьезными собеседниками, то позже станет ясно, что они твердо придерживаются своих жизненных принципов и ценностей. Это еще больше притягивает к ним людей, вызывая уважение дисциплиной и самообладанием.