Секрет раскрыт! Как правильно красить губы, чтобы они выглядели пухлее

Для начала важно запомнить, что рисовать контур, выходя за линии губ - неправильно. Это старомодный прием, который уже не выглядит стильно и современно. Более того, когда помада потихоньку съедается, то очень даже заметно, что контур - не натуральная линия губ.

Губы - последнее, что стоит красить, так как если вы начнете с них, а потом, например, возьмете пудру или румянец, рискуете попасть на свою помаду. Также важно не забывать увлажнять свои губы. Для этого можно использовать любой бальзам, например, за какое-то время до макияжа, накрасьте их и походите так минут 15-20. Затем аккуратно вытрите ватным диском.

Если вы пользуетесь жидкой помадой, то было бы неплохо сперва воспользоваться прозрачным карандашом, он со слегка белым оттенком. Это поможет прорисовать четкую линию ваших губ. И самое главное - переходим к цветному карандашу.

Как же правильно нарисовать линию? Используйте карандаш, который будет соответствовать оттенку вашей помады или же будет на один тон темнее, но не светлее! Затем нарисуйте "Х" в области "лука Амура" или же ложбинки на верхней губе. Затем от угла ведите линию до "лука Амура".

Теперь подчеркните центр линии нижней губы. Это будет аккуратная черточка. Затем уводите ее в стороны от центра к уголкам. После этого дорисуйте и верхнюю линию. Важно красиво и ровно нарисовать линию в области уголков рта. Она позволяет визуально сделать губы пухлее.