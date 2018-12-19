Секрет раскрыт! Как правильно красить губы, чтобы они выглядели пухлее
Казалось бы, что сложного в том, чтобы ровно накрасить губы? Но красивый макияж - своего рода искусство. Мы уже рассказывали о том, как правильно красить глаза, чтобы они выглядели максимально красиво и эффектно, пишет fabiosa. Теперь предлагаем выучить, как нужно красить губы, чтобы они выглядели пухлыми и соблазнительными, но при этом очень естественными!
Для начала важно запомнить, что рисовать контур, выходя за линии губ - неправильно. Это старомодный прием, который уже не выглядит стильно и современно. Более того, когда помада потихоньку съедается, то очень даже заметно, что контур - не натуральная линия губ.
Губы - последнее, что стоит красить, так как если вы начнете с них, а потом, например, возьмете пудру или румянец, рискуете попасть на свою помаду. Также важно не забывать увлажнять свои губы. Для этого можно использовать любой бальзам, например, за какое-то время до макияжа, накрасьте их и походите так минут 15-20. Затем аккуратно вытрите ватным диском.
Если вы пользуетесь жидкой помадой, то было бы неплохо сперва воспользоваться прозрачным карандашом, он со слегка белым оттенком. Это поможет прорисовать четкую линию ваших губ. И самое главное - переходим к цветному карандашу.
Как же правильно нарисовать линию? Используйте карандаш, который будет соответствовать оттенку вашей помады или же будет на один тон темнее, но не светлее! Затем нарисуйте "Х" в области "лука Амура" или же ложбинки на верхней губе. Затем от угла ведите линию до "лука Амура".
Теперь подчеркните центр линии нижней губы. Это будет аккуратная черточка. Затем уводите ее в стороны от центра к уголкам. После этого дорисуйте и верхнюю линию. Важно красиво и ровно нарисовать линию в области уголков рта. Она позволяет визуально сделать губы пухлее.
Теперь, когда контур готов, воспользуйтесь помадой и смело выходите в свет - ваши губы идеальны!