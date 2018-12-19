Пять ароматных какао-напитков, которые согреют вас этой зимой

Когда зима вступила в свои права и за окном появилась настоящая снежная красота, то самое главное - это возвращаться в теплый уютный дом. Чтобы добавить радости, хотим предложить приятный и вкусный бонус - чашечку горячего ароматного какао из волшебных коричневых бобов. Именно этот напиток ассоциируется у многих с новогодними и рождественскими праздниками в окружении сияющих гирлянд, шаров и мишуры, пишет fabiosa.ru.
Проверенные рецепты ароматного напитка
Предлагаем подборку проверенных рецептов какао-напитков, которые согреют вас этой зимой. Уточним, что в рецепте указано количество продуктов для приготовления одной чашки какао. А вы потом рассчитаете в зависимости от количества гостей.
Классический рецепт
Подогрейте 200 мл молока. В отдельной чашечке смешайте сахар и какао-порошок (по 1 ч. л.), немного корицы, ванили и мускатного ореха. Добавьте к этой смеси пару ложек теплого молока, тщательно перемешайте, чтобы все комочки растворились.
Полученную ароматную сладкую смесь вливайте тонкой струйкой в кастрюлю с кипящим молоком, помешивая.
Какао с мятой
Подогрейте молоко. Отдельно соедините какао и коричневый сахар (по 1 ч. л.), щепотку ванили и морской соли, 1 каплю эфирного масла мяты перечной.
Разведите небольшим количеством теплого молока, а потом вливайте смесь в кастрюлю, где молоко начинает закипать. Перемешайте, доведите до кипения.
Какао с апельсином
Пока молоко подогревается в кастрюльке, надо смешать какао, сахар и цедру апельсина. Сделать однородную смесь с помощью пары ложек теплого молока, а потом влить все это в кастрюлю, где закипает основная порция молока. Если куски цедры крупные, то можно процедить напиток.
Какао с имбирем
Натрите небольшой кусочек свежего имбиря на мелкой терке или возьмите 0,5 ч. л. сухого имбиря (порошок). Добавьте в молоко, доведите до кипения. Если имбирь был свежий, стоит процедить. Отдельно смешайте какао и сахар, потом засыпайте в молоко, помешивая. Доведите до кипения полученную смесь. Можно сверху потереть черный шоколад.
Какао с бананом
Один банан взбейте в блендере с теплым молоком. Добавьте туда 35 г горького шоколада, растопленного на водяной бане. Растворите 1 ч. л. сахара в 1 ст. л. воды и добавьте в молочно-бананово-шоколадную смесь. Слегка подогрейте. Для вкуса можете добавить шарик мороженого сверху. Если не жалко шоколада, то натрите сверху всего или растопите.
Нашли себе рецепт по вкусу? Если у вас есть свои секретики, как приготовить этот волшебный напиток, то поедлитесь со всеми, пожалуйста. Будем наслаждаться вместе!