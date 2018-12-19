Пять ароматных какао-напитков, которые согреют вас этой зимой

Проверенные рецепты ароматного напитка

Предлагаем подборку проверенных рецептов какао-напитков, которые согреют вас этой зимой. Уточним, что в рецепте указано количество продуктов для приготовления одной чашки какао. А вы потом рассчитаете в зависимости от количества гостей.

Классический рецепт

Подогрейте 200 мл молока. В отдельной чашечке смешайте сахар и какао-порошок (по 1 ч. л.), немного корицы, ванили и мускатного ореха. Добавьте к этой смеси пару ложек теплого молока, тщательно перемешайте, чтобы все комочки растворились.

Полученную ароматную сладкую смесь вливайте тонкой струйкой в кастрюлю с кипящим молоком, помешивая.

Какао с мятой

Подогрейте молоко. Отдельно соедините какао и коричневый сахар (по 1 ч. л.), щепотку ванили и морской соли, 1 каплю эфирного масла мяты перечной.

Разведите небольшим количеством теплого молока, а потом вливайте смесь в кастрюлю, где молоко начинает закипать. Перемешайте, доведите до кипения.

Какао с апельсином

Пока молоко подогревается в кастрюльке, надо смешать какао, сахар и цедру апельсина. Сделать однородную смесь с помощью пары ложек теплого молока, а потом влить все это в кастрюлю, где закипает основная порция молока. Если куски цедры крупные, то можно процедить напиток.

Какао с имбирем

Натрите небольшой кусочек свежего имбиря на мелкой терке или возьмите 0,5 ч. л. сухого имбиря (порошок). Добавьте в молоко, доведите до кипения. Если имбирь был свежий, стоит процедить. Отдельно смешайте какао и сахар, потом засыпайте в молоко, помешивая. Доведите до кипения полученную смесь. Можно сверху потереть черный шоколад.

Какао с бананом

Один банан взбейте в блендере с теплым молоком. Добавьте туда 35 г горького шоколада, растопленного на водяной бане. Растворите 1 ч. л. сахара в 1 ст. л. воды и добавьте в молочно-бананово-шоколадную смесь. Слегка подогрейте. Для вкуса можете добавить шарик мороженого сверху. Если не жалко шоколада, то натрите сверху всего или растопите.