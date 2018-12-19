Стоп, родители! Десять фактов, которые нужно знать, прежде чем дать ребенку фастфуд

И именно поэтому важно не вестись на провокации и манипуляции своих малышей, а приучать их с детства к правильному питанию. Сегодня акцентируем ваше внимание на 10 причинах, по которым детей ни в коем случае не стоит кормить фастфудом.

1. Пробуждает нездоровый аппетит, приводит к ожирению

Жиры, соль, сахар, специи - все это действует на детей, как магнит. После одного пончика немедленно захочется съесть еще один, а после этого проснется желание дополнить все это каким-то несладким блюдом. Дети, которые питаются фастфудом, употребляют много калорий, но мало питательных веществ.

2. Ухудшает режим сна

Сладкие газировки и соки за ужином могут повлиять на качество детского сна. Кофеин из газировки действует как стимулятор, плохо влияет на метаболизм. Если ребенок часто пьет эти напитки, не стоит удивляться, что он поздно засыпает и поздно встает с кровати.

3. Может вызвать запор

В фастфудах мало клетчатки, а, чем ее меньше в рационе, тем больше вероятность развития запора, который может привести к боли в животе и дискомфорту.

4. Отталкивает от правильного питания

Самое подлое в фастфуде то, что он действительно обладает сильными и привлекательными вкусовыми качествами. Ребенку сложно понять, почему он должен есть брокколи, а не приправленную картошку фри, поэтому, если вы будете часто кормить его ею, не удивляйтесь, что капуста будет казаться ему наказанием.

5. Делает ребенка раздражительным

Высокое содержание сахара в нездоровой пище вызывает колебания уровня глюкозы в крови. Это может привести к раздражительности, сонливости на протяжение дня и к снижению активности, а это - к появлению лишнего веса.

6. Может вызвать депрессию

Это продолжение предыдущего пункта. Рацион с высоким содержанием фастфуда лишен таких питательных веществ, как: богатые антиоксиданты, полезные жиры, клетчатка. Без них организм получает меньше энергии и хорошего настроения.

7. Засоряет артерии

Частое потребление фастфуда действительно засоряет артерии. Более того, этот вред наносится каждый раз, когда нездоровая пища попадает в организм.

8. Нарушает концентрацию в школе

Если ребенок позавтракал чем-то сладким и малополезным или взял с собой в школу упакованный круассан или кекс, а потом съел его на первой же перемене, то уже в течение часа она снова почувствует голод, что определенно будет отвлекать от учебы. Школьная еда должна быть полезной: орехи, фрукты, овощи, каши.

9. Портит зубы

Наличие молочных зубов вовсе не означает, что дети должны всячески их портить. Их процесс замены на коренные зубы происходит естественным путем. А уж когда появляются коренные зубы, то есть вредную пищу и вовсе грешно!

10. Портит кожу

Вредная пища действительно вредит коже, а все потому, что в ней нет полезных веществ, витаминов. От фастфуда нет никакой пользы для здоровья.