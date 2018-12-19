Семь признаков, что вы – удобная женщина для своего мужчины

Вполне возможно, ваш партнер относится к вам далеко не с той симпатией и теплотой, как вы предполагаете. Велик шанс, что ему просто комфортно, пишет fabiosa.

Рассказываем о 7 признаках, по которым можно понять, что вы для него – просто удобная женщина.

1. Он избегает разговоров о вашем совместном будущем

Долгое время вы встречаетесь и даже живете вместе, но любые попытки прояснить ваше совместное будущее он пресекает на корню. Ему некогда, он устал, заболел и т.д. Вы чувствуете себя в подвешенном состоянии и не знаете, кто вы для него – невеста, будущая жена или просто подружка. Многим женщинам жизненно важна уверенность в завтрашнем дне, поэтому подобное отношение партнера может доставлять немало переживаний.

2. Вы живете исключительно по его расписанию

Все, что вы делаете вместе, зависит от его желаний. Вы идете смотреть фильм, который нравится ему. Регулярно посещаете рестораны с его любимой кухней. Он редко интересуется, чего хотите вы. И встречаетесь вы тоже только тогда, когда удобно ему.

3. Вы не его приоритет

Между хобби и вами он всегда выбирает любимое дело. Складывается впечатление, что вас в свое расписание он включает тогда, когда в нем появляется свободное окошко. А уж перестроить планы, чтобы увидеть вас, – на такое он не пойдет никогда.

4. Вы уже однажды расставались по его инициативе

Нередко у мужчины просыпается совесть, и он решает расстаться с удобной женщиной. Он находит глупый повод для разрыва и инициирует ссору. Однако лишившись любимой игрушки, он начинает испытывать скуку и вновь возвращается к ней. И вы опять вместе, пока ему не надоест.

5. Он держит вас и друзей/родственников на расстоянии

Даже если вы удостоились чести и он познакомил вас с близкими, вы довольно редко с ними встречаетесь. Он словно ограждает вас от них, не хочет впускать в круг самого дорогого, что у него есть. Вам еще не стало обидно от того, что вы в это окружение не входите даже близко?

6. Он раздражается, когда вы выражаете беспокойство о ваших отношениях

Естественно, вы чувствуете себя неуверенной в отношениях с таким экземпляром. До поры до времени вам кажется, что вы можете что-то изменить, и пытаетесь узнать, что он на самом деле к вам испытывает. Но вот незадача! Любые выяснения отношений вызывают у него раздражение, вы ссоритесь и в итоге остаетесь виноватой. Классика жанра.

7. Он позволяет себе флирт с другими

Он может переписываться в соцсетях с дамами или флиртовать с ними вживую. Он может даже не скрывать этого от вас, объясняя, что флирт ничего для него не значит. Если бы он по-настоящему вас ценил, другие женщины его бы не интересовали. Совсем.