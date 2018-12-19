Необычная диета: девушка, употреблявшая 2 000 калорий в день и сладости, сбросила 15 кг

Люксембургская фитнес- блоггер никогда особо не переживала о своей диете. Она занималась баскетболом и ела все, что ей хотелось. Но после того, как девушка получила вакансию в сфере финансов, начались проблемы. Несса стремительно набирала вес. “Я была сосредоточена на работе, а не на своем теле. – рассказывала Спере. – Я выбирала вредную еду и постоянно чувствовала усталость”. Девушка решила начать менять что-то в своей жизни, чтобы не усугублять ситуацию и сделать что-то для того, чтобы почувствовать себя сильнее, здоровее и энергичнее.

Так как тренироваться после работы у блогерши не получалось, Несса решила посещать спортзал перед походом в офис. Ей потребовалось несколько недель, чтобы приучить себя вставать в 5 утра, но ей удалось это сделать. Чтобы побыстрее прийти в форму, девушка занималась интервальными тренировками, которые были основаны на упражнениях с собственным весом.

Уже через несколько месяцев Несса почувствовала себя гораздо учше и увереннее. Но вскоре девушка начала замечать недоработки в рационе. Оказалось, что блогер считала, что питается правильно в 80% случаев. Но выяснилось, что она часто не замечала ни размеров порций, которые употребляет, ни качеством еды, а также пропускала приемы пищи. В одни дни Несса употребляла только 1,000 калорий, в другие – все 3,000, хотя, как известно, суточная норма для женщин составляет около 2,000-2,100 калорий. Тогда Спере попросила коллегу, имевшую сертификат, составить правильный план питания. Также нужно было учесть калории для занятий спортом.

Чтобы похудеть, Несса начала кушать каждые 3 часа, общее меню состояло из 5-6 блюд. Таким образом в день девушка употребляла от 1,900 до 2,000 калорий в день. Несса пила протеиновый коктейль, ела овсянку с орехами и фруктами на завтрак, а вместо одного ланча брала с собой целых 3 порции. Офисный рацион включает рис басмати, брокколи, цельнозерновую пасту, авокадо и сладкий картофель. А дома девушка не прочь полакомится тостами с арахисовым маслом, зеленым салатом и рисовыми лепешками.

Но Несса не ограничивает себя полностью. На выходные она позволяет себе отдохнуть от диеты и с удовольствием лакомится панкейками с шоколадом и другими лакомствами.

“Люблю субботы! – пишет Несса. – Не только потому, что это выходные, но и потому, что можно быть более гибкой в питании, и я балую себя”.

Впрочем, Несса не останавливается на достигнутом. Она посещает зал 5-6 раз в неделю, занимается кардио и силовыми нагрузками. И результат действительно очевиден: у блогера отличная фигура!