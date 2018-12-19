«Витаминная бомба»: Пять причин добавить в свой рацион гранат

Мы решили собрать для вас факты о реальной пользе фрукта для вашего здоровья и разобраться, кому он может быть полезен в первую очередь.

5 причин включить в свой рацион гранат

1. Источник витаминов и антиоксидантов

Помимо витаминов, клетчатки и других полезных компонентов, гранатовый сок содержит больше антиоксидантов (в том числе полифенолов), чем другие фруктовые соки или зелёный чай. Данные вещества помогают в борьбе со свободными радикалами, уменьшают воспалительные процессы в организме и защищают клетки от повреждений.

2. Может помочь остановить рост раковых клеток

Исследования показали, что гранатовый сок способен замедлить рост раковых клеток, в частности, простаты и молочной железы. Это обусловлено веществом эллаготанином, которое в большом количестве содержится в гранате.

3. Улучшает пищеварение

Гранат способствует уменьшению воспаления в кишечнике и в целом оказывает положительное воздействие на пищеварение. В частности, фрукт может быть полезен людям, страдающим язвенным колитом или болезнью Крона.

4. Способствует здоровью сердца и артерий

Сок граната улучшает кровоток, предотвращает уплотнение артерий и накопление в них холестерина. Кроме того, он помогает снижать высокое кровяное давление, которое является одним из главных факторов сердечных приступов и инсультов.

5. Обладает противовирусным эффектом

Благодаря высокому содержанию витамина С, Е и других веществ, стимулирующих иммунитет, гранат помогает бороться с инфекциями и может предотвратить развитие болезни.