Пять способов сэкономить на подарках, при этом вручив стоящий презент

1. Продумайте потребности тех, кому планируете дарить подарки

Учитывая увлечения, интересы или просто мечты, можно подарить действительно важную вещь, которая долгие годы будет радовать нового хозяина и всегда напоминать о вашем внимании и заботе.

2. Спланируйте бюджет

Праздники подразумевают значительные траты, поэтому, прежде чем отправляться по магазинам, составьте перечень того, кому и на какую сумму планируете приобретать подарок. Это убережет от лишних трат и позволит значительно сэкономить время.

3. Посетите ярмарки

На всевозможных ярмарках можно найти очень интересные, а порою даже уникальные подарки. Кроме того, можно попробовать поторговаться.

4. Совершайте оптовые покупки

Оптом всегда дешевле, поэтому к покупкам подарков можно подключить родственников или друзей, и компанией смело отправиться в специализированные магазины. Также обращайте внимание на акции “два по цене одного”.

5. Подарок своими руками

В этом пункте речь пойдет не столько о хэнд-мэйде, сколько о ваших талантах. Например, если вы - замечательный кулинар, то запросто можете подарить книгу рецептов собственного авторства. Парикмахер - подарите подруге укладку, от которой она будет в восторге. Любой ваш талант - это прекрасный и запоминающийся подарок для близких!

Какие еще можно сделать подарки, при этом не тратя космические суммы?

1. Елочные игрушки и новогодние декорации. Многие не задумываются о праздничных аксессуарах, предпочитая тратить деньги на что-то более значимое. Поэтому даже один красивый шарик может вызвать много положительных эмоций, на долгие годы оставшись украшением праздника, напоминающим о вас.

2. Тематические пряники и печенье. Милые и вкусные подарки, которые никого не оставят равнодушным!

3. Чай в красивой коробке. Это не только вкусный подарок, но и полезная в быту емкость для хранения.