Топ-пять самых ленивых знаков Зодиака

Самые ленивые знаки

1. Овен

Овны в меру ленивы. Чтобы этот знак поработал, его надо хорошо попросить и мотивировать. В противном случае он ляжет на диван и будет отдыхать, конечно, если не засядет в социальных сетях или не будет играть в какую-нибудь игру.

Рожденные под этим знаком люди часто стремятся к тому, чтобы сделать свой день максимально продуктивным. Но для этого утром нужно встать с постели - это то, что им действительно трудно сделать.

2. Лев

Львы терпеть не могут быт. Больше всего они ненавидят делать что-то сами. Наверняка поэтому многие из них становятся начальниками, чтобы взвалить свою работу на других. Ну, или мечтают ими стать.

Этот знак хорошо притворяется прилежным работником, но мы то знаем, что на самом деле он больше всего любит отдохнуть за чашечкой кофе на офисной кухне. И делает это нередко!

3. Водолей

Если дать Водолею возможность ничего не делать, то он даже пальцем не пошевелит. Поэтому этому знаку всегда нужно прилагать титанические усилия, чтобы не бросить все и не пойти отдохнуть.

Также Водолею важно не отвлекаться на всякие мелочи. Но как? Ведь в мире всё так интересно, гораздо важнее, чем быт и работа.

4. Рыбы

Чтобы Рыбы взялись за работу, им нужен постоянный источник вдохновения. Они долго оттягивают работу, но когда приступят к ней, то будут усердно выполнять.

С бытом у этого знака также не сложилось. Поэтому если Рыбы отказываются делать уборку, то, скорее всего, они не скоро ее начнут.

5. Скорпион

Скорпионов сложно назвать полными лентяями. Но если они не видят смысла в работе, то выполнять ее будут долго и мучительно. Также сложные отношения с коллегами могут уменьшить работоспособность этого знака.

Делать домашние дела Скорпионам нравится. Но если у них только один выходной в неделю, то проведут они его точно не за уборкой.