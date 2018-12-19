Психологи ответили на вопрос, почему, выходя за дверь, люди часто что-то забывают

Трое ученых из США провели тест. Участников эксперимента подвергли испытанию, в котором они должны были проходить через “виртуальные” стены в таком же доме и выполнить пару задачек на запоминание. В результате эксперимента выяснилось, что после прохождение сквозь дверные проемы люди часто забывают увиденное.

Во втором эксперименте участники ходили по настоящему дому из комнаты в комнату, и результат забывчивости повторился. Ученые сделали вывод, что дверной проем служит серьезным информационным эпизодом для нашей памяти и осложняет воспроизведение изначальной цели.

Если по пути к холодильнику вы встретили много отвлекающих факторов: обратили внимание на зеркало, на своего кота, на шумы с улицы, и встретили на своем пути аж три дверных проема, велика вероятность того, что вы стерли информацию о конечной задаче.

Данный эффект распространяется не только на дверные проемы, но и на другие вещи. Например, во время беседы вы хотите что-то добавить в разговор, но та как у вас воспитание леди, вы не перебиваете собеседника, а потом забываете, что хотели сказать, так как мозг записал эту информацию как неактуальную и стер из вашей рабочей памяти.