Антиперспирант - не дезодорант? Термины, которые люди часто путают

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда в компании кто-то ставит себя в неловкое положение, путая значения терминов? Например, сказав: “Мои ноги такие гладкие, потому что я сделала эпиляцию бритвой!” Если вас в этой формулировке ничего не насторожило, тогда читайте о самых распространённых ошибках в схожих терминах, пишет fabiosa.
Депиляция / Эпиляция
Депиляция – удаление волоса на короткий промежуток времени, не повреждая волосяного фолликула. Это процедуру можно сделать бритвой.
Эпиляция – удаление волоса на более длительный период с избавлением от волосяного фолликула. Эту процедуру бритвой не сделать.
Духи / Туалетная вода
Духи – в состав духов входит 20% душистых веществ с очень стойким ароматом.
Туалетная вода – от 6% до 12% душистых веществ. Запах нестойкий, поэтому необходимо использовать несколько раз в день.
Пряности / Специи
Пряности – зачастую растительного происхождение, их основная цель придавать блюду аромат (лук, чеснок и др.).
Специи – их задача усилить вкус (соль, сахар) или изменить консистенцию блюда (крахмал).
Кондиционер для волос / Бальзам для волос
Кондиционер для волос – защищает волосы от высоких температур, например, от фена или от летней жары. Волосы становятся податливыми, их легко расчесывать.
Бальзам для волос – не только защищает, но и избавляет от определенных проблем. Например, делает волосы менее ломкими. В состав бальзама входит много полезных минералов и витаминов.
Консилер / Корректор
Консилер – помогает замаскировать мелкие дефекты, например, мешки под глазами. Или выделить контур губ.
Корректор – маскирует серьезные дефекты, например, черные точки, угри, покраснения кожи. Есть много оттенков для разных видов кожи.
Антиперспирант / Дезодорант
Антиперспирант – закупоривает поры, тем самым избавляя вас от выделения пота.
Дезодорант – устраняет или маскирует неприятный запах, а также может действовать как антисептик.
Блеск для губ / Бальзам для губ
Блеск для губ – носит косметический характер, может иметь оттенок.
Бальзам для губ – носит лечебно-профилактический характер, чтобы помочь от трещин и неблагоприятных условий окружающей среды, например, от сильного мороза.
Нашли ошибки в своем восприятии некоторых вещей? Ничего страшного в этом нет, ведь, множество терминов вы запомнили неправильно еще в детстве, и часто окружение имеет такое же представление о них, как и вы. Но теперь вы можете использовать термины правильно и не допускать неловких ошибок в знающей компании!