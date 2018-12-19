Антиперспирант - не дезодорант? Термины, которые люди часто путают

Депиляция / Эпиляция

Депиляция – удаление волоса на короткий промежуток времени, не повреждая волосяного фолликула. Это процедуру можно сделать бритвой.

Эпиляция – удаление волоса на более длительный период с избавлением от волосяного фолликула. Эту процедуру бритвой не сделать.

Духи / Туалетная вода

Духи – в состав духов входит 20% душистых веществ с очень стойким ароматом.

Туалетная вода – от 6% до 12% душистых веществ. Запах нестойкий, поэтому необходимо использовать несколько раз в день.

Пряности / Специи

Пряности – зачастую растительного происхождение, их основная цель придавать блюду аромат (лук, чеснок и др.).

Специи – их задача усилить вкус (соль, сахар) или изменить консистенцию блюда (крахмал).

Кондиционер для волос / Бальзам для волос

Кондиционер для волос – защищает волосы от высоких температур, например, от фена или от летней жары. Волосы становятся податливыми, их легко расчесывать.

Бальзам для волос – не только защищает, но и избавляет от определенных проблем. Например, делает волосы менее ломкими. В состав бальзама входит много полезных минералов и витаминов.

Консилер / Корректор

Консилер – помогает замаскировать мелкие дефекты, например, мешки под глазами. Или выделить контур губ.

Корректор – маскирует серьезные дефекты, например, черные точки, угри, покраснения кожи. Есть много оттенков для разных видов кожи.

Антиперспирант / Дезодорант

Антиперспирант – закупоривает поры, тем самым избавляя вас от выделения пота.

Дезодорант – устраняет или маскирует неприятный запах, а также может действовать как антисептик.

Блеск для губ / Бальзам для губ

Блеск для губ – носит косметический характер, может иметь оттенок.

Бальзам для губ – носит лечебно-профилактический характер, чтобы помочь от трещин и неблагоприятных условий окружающей среды, например, от сильного мороза.