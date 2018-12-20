Три черты, которые худшим образом влияют на жизнь человека

Встречайте три самых негативных черты, без которых ваша жизнь станет примером для подражания и вдохновения лайф-коучеров.

1. Жалость к себе

Конечно, жалость к себе помогает в определенных моментах пережить боль или неудачи. Но в хроническом порядке это состояние пагубно. Оно тормозит вашу работу и, что хуже, мешает вам самосовершенствоваться. Жалость к себе часто проявляется внутренним голосом, который предпочитает оправдать все ваши плохие поступки. Например, вы не получили повышение на работе, из-за кого? Будет казаться, что из-за “плохой” организации и общей несправедливость этого жестокого мира, настроенного против вас. Избавьтесь от этого чувства, найдите и свои ошибки, и мир откроется для вас с новыми возможностями.

2. Зависть

Еще одно чувство, которое в тандеме с жалостью к себе делает вас самым значительным и недооцененным человеком в вашем собственном мире. Но, как показывает практика, в действительности ваш внутренний мир здорово не дотягивает до объективной реальности. Отследите кому вы завидуете? Богатым, красивым или спортивным? Скорее всего, именно этих качеств вам и не хватает. Задумайтесь, привело ли вас чувство зависти хоть раз к успеху? Скорее всего, нет. Так что относитесь к нему лишь как к чувству, отслеживайте и анализируйте себя, это поможет не только от него избавиться, но и привнести успех в вашу жизнь.

3. Лень

Если дать волю лени, то можно целый день проваляться в теплой и уютной постели и откладывать великие дела на потом. Конечно, кому-то гораздо легче взять себя в руки и сделать все необходимое и обещанное себе, но есть категория людей, которым невероятно сложно встать с постели и сделать те самые дела. Для таких людей есть прекрасная новость: силу воли можно тренировать! Отстранитесь от своих праздных желаний и вы увидите, как много перед вами откроется возможностей.