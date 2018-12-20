Удивительно: девушка, потерявшая зрение, смогла стать успешной моделью

Проблемы со здоровьем у Джейн начались в 19-летнем возрасте. Девушка только что закончила школу и время от времени страдала головными болями. Однажды Джейн просто потеряла сознание. Ее госпитализировали, а когда она очнулась, уже совершенно ничего не видела. На целых три года она оказалась в темноте наедине сама с собой. “Когда я потеряла зрение, то поняла, что моя учеба подошла к концу. - рассказала Джейн. – Я потеряла уверенность в себе, и думала, что лучше было бы умереть, а не ослепнуть”. Девушка была потрясена случившимся и долго не могла прийти в себя. Но спустя три года все же решилась продолжить начатое: научилась читать специальный шрифт Брайля для слепых и даже поступила в университет, получив диплом, став специалистом по реабилитации при рождении.

Но это было лишь началом. Аринайтве решилась на еще один важный шаг – стать моделью. Она всегда восхищалась этой сферой, но после того, как потеряла зрение, не могла и мечтать о подобном. Джейн взяла участие в “Hot Pink Catwalk-2018” – событии, организованном фондом "Malengo". Это некоммерческая платформа, которая выступает за сокращение неравенства между людьми и видит их за пределами различий, пытаясь сфокусировать внимание публики на общем сходстве.

Организация существует всего три года, но она уже активно поддерживает талантливую молодежь Уганды. В этом году в шоу приняли участие многие жители с ограниченными возможностями. Они показали не только свои способности, но и невероятное желание делиться позитивными эмоциями с другими. А Джейн смогла попробовать себя и в фотосессии, и в показе на подиуме, где смотрелась просто невероятно. Сейчас 32-летняя женщина консультирует детей с ограниченными возможностями и их родителей. Она уверенна: не стоит прятаться дома и закрываться в себе. Нужно продолжать верить и следовать своей мечте.

Эти люди заслуживают особого восхищения! И когда у нас опускаются руки из-за неудачного дня и плохого настроения, стоит помнить о том, что не нужно сдаваться и из любой, даже самой сложной ситуации, можно извлечь урок.