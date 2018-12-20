Семь новогодних подарков, на которые не стоит тратить время и деньги

Новогодние сладости

Красивая упаковка конфет или набор сладостей – незатейливый и хороший презент, особенно если вы идете в малознакомую компанию. Даже если хозяева – отнюдь не сладкоежки, они приберегут лакомства для гостей. А вот с красивыми новогодними леденцами в виде тросточки и подобными презентами лучше не рисковать. Обычно это просто симпатичные конфетки, не особо вкусные, но достаточно дорогие.

С праздничной тематикой

Фигурка в виде символа года, календарь с все тем же символом, свечи со снежинками – дарить это можно только в том случае, если вы наверняка уверенны, что это понравится получателю. Обычно такие подарки довольно бесполезные и могут попросту не вписаться в интерьер.

Косметика

Хотите преподнести родственнице или подруге трендовый крем с морскими минералами или дорогую пудру? Это отличный подарок лишь в том случае, если вы хорошо изучили вкусы человека и точно знаете, что он любит. Порой женщине самой сложно понять, что ей нравится, а вот вы рискуете не угадать с оттенком, маркой и запахом. В лучшем случае получатель презента передарит неподходящую косметику, в худшем все баночки так и останутся пылиться на полках.

Носки

Конечно, если кто-то из родных мечтает о теплых, вязаных носочках, которые будут согревать в холодное время года, - это весьма неплохой выбор. Однако в других случаях их стоит прилагать лишь как дополнение к основному подарку. К тому же, далеко не всем нравятся носки со снежинками, Сантой и другими новогодними узорами.

Посуда

И дело вовсе не в том, что по дороге можно случайно разбить один-два стаканчика из набора. Снова же, следует покупать подобный подарок, только если знаете о предпочтениях тех, кому он будет адресован и твердой уверенности, что им нужен именно этот предмет. В ином случае неудобная сковородка, чашки с изображением символа года и третья скалка вряд ли надолго приживутся на кухне.

Нижнее белье

Если сестра или подруга давно мечтают о красивом комплекте, а у вас есть возможность, - порадуйте таким презентом. Но вот других, особенно если это новые или не слишком близкие знакомые, лучше такими подарками не шокировать. Во-первых, рискуете не угадать с размером, цветом и моделью изделия, во-вторых – вас просто не поймут.

Своими руками

На самом деле хенд-мейд ценится очень высоко, особенно если вам действительно удается делать кофейные топиарии, шить симпатичные косметички или рисовать забавные скетчи. Но если вас хватает лишь на вырезание снежинок по трафарету – задумайтесь, стоит ли дарить именно такой подарок. Лучше продемонстрировать себя в том, в чем вы действительно сильны.