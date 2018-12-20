Пять вкуснейших салатов из моркови. Несколько минут на приготовление — и каждый день новое блюдо!

Мы подготовили для вас 5 рецептов низкокалорийных салатов из моркови. Только будьте готовы добавить немного полезного жира. Ведь витамин А — жирорастворимый, поэтому он должен поступать в организм вместе с ним. Только тогда он полностью усвоится.

1. Морковный салат с мандарином

Ингредиенты

1 морковь;

1 мандарин;

100 г сельдерея;

мята (по вкусу);

50 г орехов;

оливковое масло (по вкусу);

лимонный сок (по вкусу).

Приготовление

Очистите морковь и натрите ее на терке. Снимите с мандарина кожуру, разделите на дольки и разрежьте каждую пополам. Измельчите сельдерей, мяту и орехи. Добавьте в салат. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

2. Острый салат из моркови

Ингредиенты

300 г моркови;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. свежей петрушки;

0, 5 ч. л. красного перца;

сок 1 лимона;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, черный перец (по вкусу).

Приготовление

С помощью овощерезки нарежьте морковь соломкой. Добавьте измельченный чеснок, заправьте оливковым маслом и лимонным соком. Посолите, поперчите и всыпьте красный перец. Подавать можно с зернами граната и петрушкой.

3. Салат с морковкой "Изыск"

Ингредиенты

100 г тертой моркови;

50 г тертого яблока;

50 г апельсина;

тыквенные семечки (по вкусу);

оливковое масло (по вкусу);

1 ст. л. белого винного уксуса;

болгарский перец и мёд (по желанию, если любите сладкие салаты).

Приготовление

Морковь и яблоко натрите на терке. Апельсин очистите и нарежьте кубиками. Добавьте тыквенные семечки, полейте маслом и винным уксусом.

4. Морковный салат с изюмом в соусе

Ингредиенты

350 г моркови;

35 г изюма;

2 веточки петрушки;⠀

4 ст. л. пасты из кунжутного семени;

2 ст. л. воды;

тертый имбирь (на кончике ножа);

1 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. кленового сиропа.

Приготовление

Натрите морковь на терке. Добавьте изюм и мелко порезанную петрушку. Соедините пасту из кунжутного семени, тертый имбирь, лимонный сок и кленовый сироп. Взбейте в блендере. Если соус слишком густой, долейте кипяченой воды. Заправьте салат полученной смесью.

5. Салат с запеченной морковью и авокадо

Ингредиенты

800 г моркови;

1 авокадо;

4 ст. л. оливкового масла;

соль, перец (по вкусу);

семена кунжута.

Приготовление

Нарежьте большую морковь на три равные части, а потом каждую - на четыре дольки. Поперчите и посолите морковь, добавьте специи. Полейте оливковым маслом. Выложите морковь на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Авокадо нарежьте полукольцами и полейте соком половины лимона. Затем перемешайте готовую морковь и авокадо. По желанию посыпьте семенами кунжута.

Этот рецепт рассчитан на 4 порции, поэтому четвертинка авокадо не навредит вашей диете.