Могут легко распалиться до скандала: самые неуравновешенные знаки Зодиака

Какие представители знаков Зодиака самые неуравновешенные?

В силу определенного воздействия планет, которые определяют черты характера человека, можно назвать самые неуравновешенные знаки. Готовы познакомиться с ними?

Близнецы

"От смеха до слез - один шаг" - это про двойственность натуры Близнецов, которые могут вспыхнуть как спичка, если что-то им покажется обидным буквально на ровном месте. Хотя сами, не задумываясь, могут ранить человека неосторожным словом. Так и до драки недалеко.

Овен

Классическое упрямство в сочетание с желанием выделиться и всем понравиться, приводят Овнов к эмоциональной нестабильности. Тем более, если вы находитесь не на его стороне и критикуете. Чтобы добиться признания и одобрения окружающих, они готовы ринуться в атаку. Скандал обеспечен!

Скорпион

Их поведение - это одновременно ураган, землетрясение и оползень, которые сбивают с ног и накрывают не только оппонента, но и самого Скорпиона. Единственный плюс - они могут быстро возвращаться в спокойное состояние, но причину своей яростной вспышки они хорошо запомнят.

Стрелец

"Вооружен и очень опасен" - это уже про Стрельцов, которые очень легко заводятся и сразу переходят в атаку, невзирая на личности и количество присутствующих. Устроить скандал они могут с легкостью, подпитываемые "огненной" стихией своего знака и уверенностью в недюжей силе. Даже если неправы, они доведут "бой" до конца, так как агрессивности надо дать выход.