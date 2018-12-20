Могут легко распалиться до скандала: самые неуравновешенные знаки Зодиака

Если за кем-то водится слава неуравновешенного человека, то появилась она не просто так. Конечно, иногда нестандартная ситуация может вывести из равновесия. Но когда это повторяется по разным поводам, то впору поинтересоваться, а под каким знаком Зодиака он родился, пишет fabiosa.
Какие представители знаков Зодиака самые неуравновешенные?
В силу определенного воздействия планет, которые определяют черты характера человека, можно назвать самые неуравновешенные знаки. Готовы познакомиться с ними?
Близнецы
"От смеха до слез - один шаг" - это про двойственность натуры Близнецов, которые могут вспыхнуть как спичка, если что-то им покажется обидным буквально на ровном месте. Хотя сами, не задумываясь, могут ранить человека неосторожным словом. Так и до драки недалеко.
Овен
Классическое упрямство в сочетание с желанием выделиться и всем понравиться, приводят Овнов к эмоциональной нестабильности. Тем более, если вы находитесь не на его стороне и критикуете. Чтобы добиться признания и одобрения окружающих, они готовы ринуться в атаку. Скандал обеспечен!
Скорпион
Их поведение - это одновременно ураган, землетрясение и оползень, которые сбивают с ног и накрывают не только оппонента, но и самого Скорпиона. Единственный плюс - они могут быстро возвращаться в спокойное состояние, но причину своей яростной вспышки они хорошо запомнят.
Стрелец
"Вооружен и очень опасен" - это уже про Стрельцов, которые очень легко заводятся и сразу переходят в атаку, невзирая на личности и количество присутствующих. Устроить скандал они могут с легкостью, подпитываемые "огненной" стихией своего знака и уверенностью в недюжей силе. Даже если неправы, они доведут "бой" до конца, так как агрессивности надо дать выход.
Надеемся, что вы - исключительно спокойный и выдержанный человек, поэтому предпочитаете за всеми драками наблюдать со стороны. А вы узнали кого-то из знакомых по описанию?