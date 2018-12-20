Солите не яичницу, а масло! Пятнадцать кулинарных трюков, которые важно знать

Используя эти кулинарные хитрости вы всегда будете довольны конечным результатом.

1. Перед приготовлением салатов замачивайте лук в холодной воде на 15 минут. Он потеряет излишнюю жгучесть.

2. Перед тем как пить кофе, добавьте в него щепотку соли, лучше морской, и щепотку корицы. Напиток получится безумно ароматным! Вкусно варить кофе с сушеной молотой цедрой лимона или апельсина.

3. В салаты добавляйте крупную поваренную соль. Это улучшает вкус блюда в несколько раз. Кроме того, такая соль гораздо полезнее для здоровья.

4. И кстати, соль добавляется в салаты в самый последний момент, прямо перед подачей на стол. В салат из свежих овощей можно вместе с солью добавить щепотку сахара - он станет значительно вкуснее и сохранит сочность.

5. А вы знаете секрет идеального торта? Он прост: для приготовления теста количество муки, яиц, сливочного масла и сахара в граммах должно быть одинаковым.

6. Обязательно добавляйте в тесто соль, даже если оно для сладких пирогов! Выпечка будет хорошо держать форму, станет упругой и приятной на вкус.

7. Чтобы приготовить идеальную яичницу, готовьте ее не только на масле, но и на воде. Когда белок начинает застывать, влейте в сковороду чуть-чуть воды. Тогда яичница не пригорит, будет намного полезнее и нежнее на вкус. А еще попробуйте солить не яичницу, а масло, на котором она жарится!

8. Бальзамический уксус - не только отличная заправка для овощных салатов, но и пряный маринад для мяса. Попробуйте сбрызнуть бальзамическим уксусом клубнику, посыпанную сахарной пудрой - это невероятно вкусно… Другие фрукты также неплохо сочетаются с бальзамическим уксусом.

9. Котлеты будут сочными и очень вкусными, если вместо хлеба добавить в фарш панировочные сухари.

10. Вытирайте кусочки мяса насухо перед жаркой, и хрустящая румяная корочка обеспечена!

11. Всегда добавляйте в выпечку немного алкоголя: водки, рома или коньяка. Эта хитрость сделает тесто хрустящим и ароматным!

12. Если вы не любите фасоль, попробуйте потушить ее в пиве! В компании с обжаренным мясом и овощами такая фасоль будет удивительно аппетитной.

13. Если за два-три часа до приготовления смазать мясо горчицей, оно получится очень сочным. Также за час до приготовления можно посыпать мясо солью, дать ему постоять, а потом промыть холодной водой.

14. Всегда мойте и насухо вытирайте ножи сразу после использования: лезвия не будут тупиться очень долго.

15. Сода смягчит даже очень жесткое мясо! Насыпьте немного соды на сырое мясо перед приготовлением, оставьте на 15 минут, затем промойте холодной водой. Вы удивитесь мягкости приготовленного блюда.