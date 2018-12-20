Создан имплантат, избавляющий от ожирения

Как объясняют ученые, созданный ими имплантат в виде микроскопического прибора генерирует электрические импульсы, аналогичные сигналам, которые транспортируются по блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. Подобные импульсы пищеварительная система посылает в головной мозг в случае голода, насыщения, неподходящей еды и т.п. Разработчики имплантата наделили его программой, транслирующей тот же тип сигналов, которые желудок адресует мозгу при своем заполнении пищей. Но у людей с ожирением созданный имплантат может работать, когда они съедают лишь малое количество продуктов – как следствие, объем съеденного за день сокращается, что и способствует похудению.