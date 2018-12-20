Создан имплантат, избавляющий от ожирения

Вживляемый в организм имплантат может стать новым и при этом очень эффективным средством борьбы с ожирением – данное устройство разработано группой ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне (США). К настоящему моменту избавляющий от ожирения имплантат был успешно протестирован в лабораторных испытаниях, пишет medikforum.
Как объясняют ученые, созданный ими имплантат в виде микроскопического прибора генерирует электрические импульсы, аналогичные сигналам, которые транспортируются по блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. Подобные импульсы пищеварительная система посылает в головной мозг в случае голода, насыщения, неподходящей еды и т.п. Разработчики имплантата наделили его программой, транслирующей тот же тип сигналов, которые желудок адресует мозгу при своем заполнении пищей. Но у людей с ожирением созданный имплантат может работать, когда они съедают лишь малое количество продуктов – как следствие, объем съеденного за день сокращается, что и способствует похудению.
Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications. Специалисты утверждают, что идея стимуляции блуждающего нерва в качестве меры, избавляющей от ожирения, - отнюдь не нова, этот метод неоднократно хорошо проявлял себя в лабораторных испытаниях. Достижение данного проекта в том, что ученым удалось создать устройство, не нуждающееся в подзарядке. Они протестировали созданный имплантат на мышах с ожирением - устройство помогло им избавиться от 40% веса.
Теперь создатели имплантата, избавляющего от ожирения, планируют испытание устройства на более крупных животных и далее – клинические тесты на добровольцах среди людей.
«Преимущество этого метода перед методами бариатрической хирургии - например, желудочным шунтированием - ее обратимость. Через 12 недель после операции крысам удалили устройства, и они возобновили свой режим питания», - рассказали в статье авторы проекта.