Шесть ценных свойств квашеной капусты

Чем полезны квашеные продукты.

Из квашеных овощей человеческий организм получает комплекс ценных для него компонентов - пробиотики, пребиотики, клетчатку и ферменты. В своем содружестве эти вещества обеспечивают крепкий иммунитет, стойкий гормональный фон и стройность.

Квашеная капуста оздоровляет кишечник. Благодаря квашеной капусте в кишечнике размножаются и активизируются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной и грибковой инфекции. Сок квашеной капусты содержит аминокислоту L-глютамин, которая заживляет стенки кишечника. Такая капуста ценится как великолепное профилактическое средство против язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Квашеная капуста улучшает состояние волос и зубов. В половине стакана квашеной капусты содержится суточная норма витамина К, оказывающего укрепляющее действие на волосы и зубы.

Квашеная капуста защищает от проблем с сердцем. Этот эффект связан с входящими в ее составмногочисленными витамины группы В. В квашенной капусте содержится много веществ, ценных из-за своей способности оказывать противовоспалительное действие, снижающее уровень холестерина.

Квашеная капуста снабжает витамином С. Данный витамин важно получать с пищей, поскольку он не синтезируется организмом. Содержащийся в квашеной капусте витамин С защищает организм от канцерогенов. Зимой, по мнению экспертов, квашеная капуста является более содержательным источником витамина С, нежели цитрусовые, в которых он теряется из-за условий хранения и долгой перевозки.

Квашеная капуста - одновременный источник пробиотиков и пребиотиков.Состав квашеной капусты ценен огромным количеством важных для организма бактерий — не только лакто-, но и бифидо-. В этом плане продукт может превзойти даже таблетированные пробиотики. У многих людей пищеварительная система повреждена вследствие чрезмерного применения антибиотиков и других препаратов, а также из-за влияния повышенного содержания в окружающей среде тяжелых металлов, обработанных пищевых продуктов. Пробиоики являются мощной поддержкой для иммунитета, помогают исцелять болезни, которые возникают за счет токсинов и неправильного питания.