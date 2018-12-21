Кому Свинья друг: китайский гороскоп на 2019 год

Что Свинья приготовила каждому представителю восточного гороскопа?

Как сложатся ваши отношения с покровителем 2019 года? Найдите свой знак и узнайте!

1. Крыса

Крысы не привыкли отступать, а Желтая Свинья в восторге от такой целеустремленности. Поэтому 2019 год принесет вам массу новых возможностей и судьбоносных знакомств. И не забудьте обновить свой гардероб!

2. Бык

В Свиньи вы можете плодотворно потрудиться как в одиночестве, так и в коллективе проверенных товарищей. Вы вполне можете открыть собственный бизнес вместе с любимым человеком.

3. Тигр

Рычать и скалиться в 2019 году Тиграм не придется - Свинья уважает вас за честность, отвагу и тягу к справедливости. В любви все будет гладко, а на работе вы сможете занять должность, к которой давно стремились.

4. Кролик

В год Желтой Земляной Свиньи все у Кроликов будет просто замечательно, нужно только избавиться от излишней скромности. Тогда будет вам и теплое местечко, и вкусная морковка! А вот в любовной сфере вас ожидает много суеты и беготни.

5. Дракон

Для Драконов в год Свиньи горит зеленый свет по всем направлениям. Так что смело занимайтесь воплощением своих грандиозных планов. Личная жизнь в 2019 году будет очень сладкой (а иногда даже приторной).

6. Змея

Очаровательные Змеи в 2019 году получат шанс заявить миру о своих талантах. Желтая Свинья с восторгом наблюдает за вами: все умные мысли будут наконец-то озвучены, а гениальные идеи претворены в жизнь. А еще в 2019 году некоторые Змеи научатся летать благодаря большой любви.

7. Лошадь

В 2019 году Лошади станут известными настолько, что могут вызвать у кое-кого зависть. Но бить копытами недоброжелателей не придется, ведь Желтая Свинья на вашей стороне! В любви все будут в полном восторге от сногсшибательных Лошадок. Пользуйтесь моментом!

8. Овца

Горячие и темпераментные Овечки в 2019 году превратятся в настоящих сердцеедок: любой сочтет за честь оказаться у ваших копыт! В деньгах тоже нехватки не будет – ради вас хозяйка 2019 года разнюхает своим волшебным пятачком вашу личную пещерку с сокровищами.

9. Обезьяна

Земляная Свинья в полном восторге от ужимок рисковых и веселых Обезьянок, поэтому вас ждет успех по всех начинаниях. А вот на любовном фронте не обойдется без переживаний: поклонники из прошлого неожиданно решат проверить вас на прочность чувств к избраннику.

10. Петух

В год Желтой Собаки все курочки и цыплята вовсю развлекались и горланили веселые песни. Да и сейчас переживать не стоит: добродушная Свинья не даст вас в обиду! Возможностей в 2019 году у Петухов будет много: вам нужно лишь определиться со своими желаниями.

11. Собака

Честные и великодушные Собаки всегда могут рассчитывать на поддержку Свиньи. Хозяйка 2019 года подарит вам и новую будку, и модный ошейник, и даже огромную сахарную косточку. Самое интересное, что Собакам даже не придется выплясывать на задних лапках, выпрашивая лакомый кусочек!

12. Свинья

В 2019 году все свинки и кабанчики превратятся в самых настоящих счастливчиков – заботливая и добрая родственница постарается сделать так, чтобы вы ни в чем не нуждались. Дерзайте, это ваш год!

Желтая Земляная Свинья - невероятно дружелюбное и веселое животное. Она любит людей благородных, трудолюбивых и смелых, поэтому никто из представителей китайского гороскопа в 2019 году не останется обиженным!