Пять двойников Ким Кардашьян с невероятными фигурами

В последнее время во многих странах появились двойники Ким, во всем подражающие своему кумиру. Поговаривают, что некоторые даже решаются на пластические операции, чтобы образ получился как можно более правдоподобным.

Кто же они, двойники Ким Кардашьян?

1. Соня и Физа Али

Девушки копируют двух звезд реалити шоу "Семейство Кардашьян" - Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Они профессионально занимаются визажем, поэтому повторить макияж своих кумиров им несложно.

А вот над фигурами, по слухам, попросили поработать пластических хирургов.

2. Анастасия Квитко

Догнать и перегнать Ким по популярности - такую цель ставить девушка из России.

Для этого она постоянно размещает фото в правильных ракурсах.

3. Елена Карлеуша

Сербская поп-фолк-певица, телеведущая и модель позирует в откровенных купальниках и в разных локациях, чтобы все прелести фигуры были заметны.

И никто не сомневался бы в ее сходстве с Ким.

4. Деми Роуз

Британия также имеет своего двойника звезды реалити-шоу.

Деми моложе Ким на 15 лет, но по формам разницы нет.

5. Лейла Райымбек

Казахская красавица свою естественную красоту и сходство с Ким Кардашьян использует не только для работы на подиуме как модель, но и во время шопинга, тусовок в ночных клубах, съемок для фотосессий.

Невероятное сходство отмечают еще со времен учебы Лейлы в старших классов.