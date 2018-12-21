Внешность не главное? Вот как мужчины реагируют на одну и ту же девушку в образе официантки и супермодели

Одна очаровательная фотомодель решила проверить, насколько важна внешность. Сначала она попробовала познакомиться с парнем, будучи в образе скромной и неуклюжей официантки, а потом вернулась к своему привычному облику. Вот что из этого вышло.

Официантка vs. супермодель

Для эксперимента девушка выбрала случайного парня, который сидел за столиком кафе в одиночестве. Фотомодель оделась, как подобает настоящей официантке: фирменная кепка, скрывающая волосы, очки, минимум макияжа и обычная одежда. Так на рабочем месте выглядит большинство женщин!

Приняв у парня заказ, "мнимая официантка" попросила помочь ей освоиться в новом городе. Изображая смущение, она сказала:

Я недавно переехала в этот город и еще ничего не знаю. Вы показались мне очень милым. Возможно, вы могли бы как-нибудь показать мне город?

Но одинокий молодой мужчина ответил отказом:

Извини, но я реально очень занят.

Через несколько минут к этому же парню подошла очень привлекательная девушка с распущенными волосами и в полупрозрачной блузке. Она поинтересовалась, можно ли присесть за его столик.

Мужчина ответил утвердительно, а через несколько минут уже пригласил прекрасную незнакомку на свидание! Как же он был удивлен, когда "супермодель" призналась, что она и есть та самая застенчивая официантка.

Отличный розыгрыш!

Вот видео этого необычного эксперимента.

Хотите всегда обращать на себя внимание мужчин? Тогда возьмите на заметку эти советы.

1. Не забывайте про извечные "женские штучки": яркая помада, наряд, который будит воображение, и туфельки на высоком каблуке свели с ума не одного мужчину!

2. Важно не только выглядеть, но и чувствовать себя привлекательной женщиной. Иначе рискуете остаться в глазах мужчины "вечной подружкой", с которой он будет советоваться, как завоевать сердце "вон той красотки".

3. Не стоит демонстрировать свое восхищение и заинтересованность с первых минут знакомства. Вы должны выглядеть самодостаточной женщиной, которую хочется завоевать.