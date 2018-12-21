Топ-5 самых заядлых тусовщиков среди знаков Зодиака

Модное слово “тусовщик” обозначает человека, который любит бурно проводить различные вечеринки, пишет fabiosa. Безусловно, наслаждаться беззаботной и веселой атмосферой праздника любят все, но есть среди знаков зодиака те, кто без шумных компаний просто не могут жить!
Давайте вместе почитаем, кто же является самыми заядлыми тусовщиками по гороскопу!
Овны
По праву держат первенство среди заядлых тусовщиков! Шумные вечеринки и веселые мероприятия - их привычная среда обитания. Им скучно и одиноко сидеть в четырех стенах, поэтому, оставаясь молодыми душой, даже в зрелом возрастеОвны всегда будут там, где есть возможность от души разгуляться!
Стрельцы
Экстраверты, которые получают удовольствие от любых мероприятий! Как правило, именно Стрельцы выступают тем самым заводилой, который обзванивает друзей и приятелей, созывая на предстоящий праздник. А энтузиазму, с которым эти неунывающие весельчаки проводят сборы, можно только позавидовать!
Весы
Любят общение и с удовольствием созывают друзей присоединиться к празднованию. Дома, на даче или в заведении - для Весов место проведения не имеет абсолютно никакого значения. Главное - чтобы все дорогие и любимые гостипришли на мероприятие, и уж в их-то компании можно петь и танцевать до рассвета!
Львы
Умея расположить к себе, этот знак Зодиака имеет много друзей и приятелей. И любые праздники Львы проводят шумно, всегда оказываясь в центре внимания. Ведь сиять и красоваться в обществе - это то, без чего не обойдется ни один Лев. Но и публике нравятся харизма этого знака, поэтому Львы получают множество приглашений на различные мероприятия, куда отправляются с огромным удовольствием!
Близнецы
Этот открытый к общению и любознательный знак Зодиака не упустит случая побывать на любом предстоящем мероприятии! Тем более - праздник у Близнецов каждый день. Вдохновленные положительными эмоциями Близнецы не любят сидеть на одном месте, поэтому всегда предлагают сменить антураж вечеринки и шумной компанией посетить за вечер еще несколько мест!
А вы оказались среди перечисленных тусовщиков? Совпало? Поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях - нам очень интересно!