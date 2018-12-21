Топ-5 самых заядлых тусовщиков среди знаков Зодиака

Давайте вместе почитаем, кто же является самыми заядлыми тусовщиками по гороскопу!

Овны

По праву держат первенство среди заядлых тусовщиков! Шумные вечеринки и веселые мероприятия - их привычная среда обитания. Им скучно и одиноко сидеть в четырех стенах, поэтому, оставаясь молодыми душой, даже в зрелом возрастеОвны всегда будут там, где есть возможность от души разгуляться!

Стрельцы

Экстраверты, которые получают удовольствие от любых мероприятий! Как правило, именно Стрельцы выступают тем самым заводилой, который обзванивает друзей и приятелей, созывая на предстоящий праздник. А энтузиазму, с которым эти неунывающие весельчаки проводят сборы, можно только позавидовать!

Весы

Любят общение и с удовольствием созывают друзей присоединиться к празднованию. Дома, на даче или в заведении - для Весов место проведения не имеет абсолютно никакого значения. Главное - чтобы все дорогие и любимые гостипришли на мероприятие, и уж в их-то компании можно петь и танцевать до рассвета!

Львы

Умея расположить к себе, этот знак Зодиака имеет много друзей и приятелей. И любые праздники Львы проводят шумно, всегда оказываясь в центре внимания. Ведь сиять и красоваться в обществе - это то, без чего не обойдется ни один Лев. Но и публике нравятся харизма этого знака, поэтому Львы получают множество приглашений на различные мероприятия, куда отправляются с огромным удовольствием!

Близнецы

Этот открытый к общению и любознательный знак Зодиака не упустит случая побывать на любом предстоящем мероприятии! Тем более - праздник у Близнецов каждый день. Вдохновленные положительными эмоциями Близнецы не любят сидеть на одном месте, поэтому всегда предлагают сменить антураж вечеринки и шумной компанией посетить за вечер еще несколько мест!