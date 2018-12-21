Невыносимые: пять знаков Зодиака с самым тяжелым характером

Люди с самым тяжелым характером

1. Скорпион

Скорпионы - ужасно упрямые люди. Если они себе что-то решили, то отговорить их будет очень трудно. Если вы захотите это сделать, то столкнетесь с их тяжелым характером. Оно вам надо? Пускай пробуют, то что задумали, и набивают шишки. В следующий раз будут осторожнее.

Иногда Скорпионы бывают настолько невыносимы, что даже не хочется с ними разговаривать. Но потом мы им всё прощаем, ведь они имеют много других положительных качеств. Таких друзей, к примеру, больше не найдешь!

2. Овен

Овны всегда ищут справедливость, даже там, где не стоит. Они будут доказывать вам, что вы неправы, пока вы не сдадитесь. Такого упрямства, как у этого знака, не найти даже у Скорпиона.

Рожденные под знаком Овна часто показывают свою неприступность и равнодушие. Но на самом деле в душе они мягкие и ранимые.

3. Водолей

Водолей часто полагает, что только он знает, как нужно поступать. Он будет всеми силами стараться убедить вас в этом. Не поддавайтесь!

А еще Водолеи очень импульсивны. Они могут довести даже самого спокойного человека в миредо бешенства.

4. Лев

Многие считают, что Львы обладают трудным характером из-за своего высокомерия. Это действительно так. Но когда они снимают свою корону, то превращаются в обычным людей. Постарайтесь узнать этот знак ближе, и вы будете удивлены!

5. Рак

У Раков есть много недостатков. Но если одни знаки стараются скрывать их, то Рак их открыто демонстрирует. Таким образом, он считает, что это делает его характер уникальным. Он может резко высказаться, нахамить, обозвать, но потом всё скинет на то, что у него такой характер, и ему всё простительно. Но не давайте себя в обиду!