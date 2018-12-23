Пять самых стильных знаков Зодиака

Самые модные знаки Зодиака

5. Лев

Лев обожает шопинг и не против потратить немного денег, чтобы хорошо выглядеть. Люди, рожденные под этим знаком, любят высококлассную моду, изысканные ткани и необычный крой.

Иногда Львы бывают очень смелы в выборе одежды. Они надевают что-то возмутительное, чтобы приковать к себе внимание. Иногда их тянет к золотому цвету и яркому макияжу, но выглядят они при этом не вульгарно.

Дженнифер Лопес - настоящий Лев. Всегда сексульна и красива!

. Дженнифер Лопес ФОТО: John Nacion / Starmax/PA Images

4. Козерог

Козероги имеют изысканный и сдержанный стиль. Они никогда не перебарщивают. В их гардеробе всегда найдется подходящая вещь для любого случая.

Этот знак Зодиака может быть очень модным, но никогда не переходит черту. Им достаточно хорошо себя чувствовать в той одежде, которую они носят.

Самый стильный Козерог - Кейт Миддлтон. Одежду, которую она носит сама или покупает детям, поклонники сметают с полок магазинов мгновенно. А еще ее стиль копируют по всему миру!

Кейт Миддлтон. ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

3. Дева

Девы имеют невероятное чувство стиля. Они, как правило, покупают действительно хорошую одежду и обувь - вещи, которые всегда будут в моде.

Люди, рожденные под этим знаком, лучше приобретут простую вещь, которая им будет идти, чем модную. Глядя на новую вещь в их гардеробе, никогда не скажешь, что это масс-маркет. Этим они и выигрывают.

Дева Камерон Диас считается одной из самых блистательных знаменитостей на красных ковровых дорожках. Главные составляющие ее праздничного внешнего вида - черный или красный цвет и облегающий наряд. А в свой выходной она предпочитает правильного кроя джинсы и спортивный стиль.

re Камерон Диаз ФОТО: SCANPIX

2. Овен

У Овнов хороший вкус, но есть проблемы с импульсивными покупками. Они увидели красивую вещь и тут же ее купили, а потом не знают, нужно ли ее надевать. Этот знак носит несколько вещей из своего гардероба, но самых любимых. Хорошо, что Овны умеют комбинировать. Это их спасает!

Самый стильный представитель Овнов - дизайнер Виктория Бекхэм. Она не считает себя идеальной, но умеет наилучшим образом подчеркивать то, что дала природа.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

1. Весы

Самый стильный знак в нашей подборке - Весы. Его представители обожают модные эксперименты. Но при этом они всё тщательно взвешивают и никогда не покупают что попало. Девиз Весов - лучше меньше, но качественное.

Моника Беллуччи никогда не позволяла себе надевать вульгарную одежду. Она всегда была сексуальна, но при этом элегантна.

Dolce & Gabbana fashion show, Monica Bellucci Моника Беллуччи ФОТО: Maurizio Maule / IPA / PA Images