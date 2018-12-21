Малолетние шопоголики: трое детей, которые получают от родителей всё, что захотят

Малолетние шопоголики

1. Чейз МакКенна

Чейз МакКенну считают одной из самых избалованных детей Великобритании. Она получает всё, что просит у родителей. А если отец ей отказывает, то она делает "милое лицо". Он сдается и покупает нужную вещь.

Родители Чейз одевают ее и еще двоих своих детей с рождения в дизайнерскую одежду.

Мне нравятся лейблы: Ralph, Juicy, Gucci.

Огромному количеству ее обуви и сумок могут позавидовать даже некоторые мировые знаменитости.

У девочки есть пони, а на карманные расходы она получает не менее 300 фунтов ($380) в неделю.

Ее мать говорит, что мы в этом мире не навсегда, поэтому нужно взять от него все, что он дает.

2. Роми МакАрти

У Роми есть коллекция из 50 дизайнерских кошельков. Также она гордится сумкой Chanel за 3000 долларов. Девочка - талантливый музыкант. Она получила стипендию в престижной музыкальной школе. А вот деньги, которые она сэкономила на обучении, она тратит на то, чего ей хочется.

У мамы Роми, Ниаз, жизненная позиция похожа на мировоззрение мамы Чейз. Женщина родилась в очень богатой семье в Иране, но она и ее родственники были вынуждены бежать из страны, оставив все свое имущество. У нее было всё, а осталась она ни с чем. Поэтому сейчас она считает, что нужно тратить деньги сегодня, иначе завтра может не наступить.

А еще Ниаз говорит, что компенсирует вещами то, что не смогла родить для Роми сестренку или братика. Девочка очень хотела.

3. Лорен Уолш

У Лорен Уолш есть роскошный дизайнерский гардероб. Особенно девочка гордится своей коллекцией обуви. Большинство пар она даже не обувала.

Ее мать работает на трех работах, чтобы оплатить все расходы ее дочурки. Женщина говорит, что такие покупки придают уверенность ее дочери.

Программу о детях-шопоголиках можно посмотреть в видео ниже.