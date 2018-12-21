Цветы для знаков Зодиака: выбираем растение-талисман

Овен

Стихия целеустремленных и активных овнов – огонь. Именно поэтому на свидание с овном лучше всего выбрать алые или оранжевые цветы: красные розы, тюльпан, амариллис. Идеальным домашним любимцем овна станет бегония, герань, рододендрон или цветущие виды кактусов. Растение - талисман: садовая жимолость.

Телец

В подарок терпеливым и спокойным тельцам лучше всего преподнести низкорослые растения с красивыми цветками. Отлично подойдет фиалка или глоксиния, также прекрасным зеленым компаньоном тельцу станет пышный персидский цикламен. Растения, приносящие тельцу удачу: роза, ландыш и олеандр.

Близнецы

Наиболее подходящие для творческих ветренных лизнецов растения – вьющиеся, с необычной декоративной листвой. Ажурный аспарагус, нежная традесканция или папоротник. Идеальным подарком для близнеца станет финиковая пальма, орхидея или мирт, а удачу принесет лаванда.

Рак

Противоречивым ракам подходят влаголюбивые растения с мясистыми стеблями и листьями. Идеально подойдет каланхое, алое, пеперомия или агава. В подарок раку лучше всего преподнести белые розы, лилию или гардению. А удачу принесет мелисса.

Лев

Огненные благородные львы предпочитают крупные яркие цветы. В качестве домашнего любимца львам прекрасно подойдет гибискус, калла или орхидея. На свидание льву можно смело дарить декоративные подсолнухи, а в качестве талисмана лучше выбрать бархатцы, можжевельник или цветы липы.

Дева

Практичные разносторонние девы предпочитают небольшие аккуратные растения: лаванду, декоративный горох, березку. Из комнатных растений отлично подойдет драцена, аспарагус, элегантная аукуба. Удачу деве принесет ипомея.

Весы

Самому гармоничному из знаков подойдут красивые, но строгие цветы. Идеальным зеленым соседом по комнате станет азалия индийская, декабрист или фиалка. В качестве букета весы предпочтут хризантемы или ирисы, а на счастье лучше всего подарить вереск.

Скорпион

Скорпионы наделены властностью и чувственностью одновременно. Им подходят экзотические растения, такие как пустынные кактусы, фаукария, камелия, олеандр. В букете предпочитают астру или лилии. Растение – талисман: хризантема.

Стрелец

Этим оптимистичным любителям приключений придутся по вкусу самые не обычные растения: стрелиция, шефлера, бамбуковая пальма, комнатный виноград, кливия или цитрусовые. Стрельцы любят весенние цветы: нарциссы, тюльпаны, мимозу, а удачу им принесет розмарин.

Козерог

Целеустремленным и терпеливым козерогам подойдут спокойные цветы: гладиолусы, хризантемы, анютины глазки. Домой козерогу лучше всего приобрести любой вид фикуса, лавр, денежное дерево или юкку. Растение-талисман: гвоздика.

Водолей

Независимые любители всего необычного, водолеи предпочтут экзотические оригинальные цветы: стрелицию, протею, каллы. Из комнатных растений водолеям подходит маранта, комнатный клен, пуансеттия. Удачу водолеям принесет орхидея.

Рыбы

Мудрые и одухотворенным рыбам придутся по вкусу цветы с ярким ароматом: магнолии, охидеи, гиацинт. Из комнатных растений рыбам наиболее подходит душистая герань, циперус, аквариумные виды. Счастливое растение для рыб: лилия.