Изысканный рецепт итальянской пасты, который получится даже у новичков
Человечество обязано Италии очень многим: классической оперой, календарем, искусством Возрождения и даже первым в истории водопроводом. Но чаще всего Италия ассоциируется у людей по всему миру не с работами Микеланджело, а с яркой, богатой вкусами кухней. Именно итальянцы придумали два самых распространенных в мире блюда – пиццу и пасту. Прелесть этих гастрономических изобретений заключается в их бесконечном разнообразии и простоте приготовления. Так, пасту Фетучине может приготовить любой, даже самый неопытный кулинар, пишет fabiosa.
Для приготовления пасты Фетучине Альфредо потребуется минимальное количество продуктов и совсем немного навыков – с этим блюдом справится даже холостяк.
Ингредиенты:
- Паста Фетучини – 250г;
- Сливки – 200мл;
- Чеснок – 1-3 зубчика;
- Кукурузный крахмал – 20г;
- Масло сл. – 30г;
- Пармезан – 80г;
- Перец, соль, мускатный орех – по вкусу.
Все ингредиенты рассчитаны на одну порцию. Здесь также следует сделать несколько оговорок. Желательно выбирать именно пасту Фетучине (в форме «гнездышек»), но если Вы не смогли ее найти – ничего страшного, можно смело пускать в ход спагетти или любой другой вид пасты. Сливки подойдут только жирные – не менее 25-20%, иначе соус получится слишком жидкой консистенции. Вместо сливок можно использовать мягкий сливочный сыр. Пармезан можно заменить любым другим твердым сыром – например, эмменталем или пекорино.
Приготовление
- Кипятим воду для пасты (из расчета 0,5л на 100г);
- Ставим вариться пасту и разогреваем сковороду;
- На горячую сковородку добавляем сливочное масло и нарезанный чеснок, тушим 1-2мин;
- Крахамл разводим с небольшим количеством холодной воды, полученную смесь слегка взбиваем со сливками и добавляем к чесноку с маслом;
- Соус прогреть 5-7 минут, поперчить и посолить, добавить щепотку мускатного ореха.
- Пока готовился соус (не это должно уйти минут 10), сварилась паста.
- Заливаем пасту соусом. Сверху щедро натираем сыр.
Паста Фетучине Альфредо готова! Приятного аппетита!
P.S.: Так выглядит классический рецепт, но Вы всегда можете включить фантазию и добавить в соус другие ингредиенты по собственному вкусу.
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