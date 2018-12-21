Изысканный рецепт итальянской пасты, который получится даже у новичков

Для приготовления пасты Фетучине Альфредо потребуется минимальное количество продуктов и совсем немного навыков – с этим блюдом справится даже холостяк.

Ингредиенты:

Паста Фетучини – 250г;

Сливки – 200мл;

Чеснок – 1-3 зубчика;

Кукурузный крахмал – 20г;

Масло сл. – 30г;

Пармезан – 80г;

Перец, соль, мускатный орех – по вкусу.

Все ингредиенты рассчитаны на одну порцию. Здесь также следует сделать несколько оговорок. Желательно выбирать именно пасту Фетучине (в форме «гнездышек»), но если Вы не смогли ее найти – ничего страшного, можно смело пускать в ход спагетти или любой другой вид пасты. Сливки подойдут только жирные – не менее 25-20%, иначе соус получится слишком жидкой консистенции. Вместо сливок можно использовать мягкий сливочный сыр. Пармезан можно заменить любым другим твердым сыром – например, эмменталем или пекорино.

Приготовление

Кипятим воду для пасты (из расчета 0,5л на 100г); Ставим вариться пасту и разогреваем сковороду; На горячую сковородку добавляем сливочное масло и нарезанный чеснок, тушим 1-2мин; Крахамл разводим с небольшим количеством холодной воды, полученную смесь слегка взбиваем со сливками и добавляем к чесноку с маслом;

Соус прогреть 5-7 минут, поперчить и посолить, добавить щепотку мускатного ореха.

Пока готовился соус (не это должно уйти минут 10), сварилась паста.

Заливаем пасту соусом. Сверху щедро натираем сыр.

Паста Фетучине Альфредо готова! Приятного аппетита!

P.S.: Так выглядит классический рецепт, но Вы всегда можете включить фантазию и добавить в соус другие ингредиенты по собственному вкусу.