Пт, 21.12.2018
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Изысканный рецепт итальянской пасты, который получится даже у новичков
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Паста . Снимок иллюстративный.

ФОТО: Jaan Heinmaa

Человечество обязано Италии очень многим: классической оперой, календарем, искусством Возрождения и даже первым в истории водопроводом. Но чаще всего Италия ассоциируется у людей по всему миру не с работами Микеланджело, а с яркой, богатой вкусами кухней. Именно итальянцы придумали два самых распространенных в мире блюда – пиццу и пасту. Прелесть этих гастрономических изобретений заключается в их бесконечном разнообразии и простоте приготовления. Так, пасту Фетучине может приготовить любой, даже самый неопытный кулинар, пишет fabiosa.

Для приготовления пасты Фетучине Альфредо потребуется минимальное количество продуктов и совсем немного навыков – с этим блюдом справится даже холостяк.

Ингредиенты:

  • Паста Фетучини – 250г;
  • Сливки – 200мл;
  • Чеснок – 1-3 зубчика;
  • Кукурузный крахмал – 20г;
  • Масло сл. – 30г;
  • Пармезан – 80г;
  • Перец, соль, мускатный орех – по вкусу.

Все ингредиенты рассчитаны на одну порцию. Здесь также следует сделать несколько оговорок. Желательно выбирать именно пасту Фетучине (в форме «гнездышек»), но если Вы не смогли ее найти – ничего страшного, можно смело пускать в ход спагетти или любой другой вид пасты. Сливки подойдут только жирные – не менее 25-20%, иначе соус получится слишком жидкой консистенции. Вместо сливок можно использовать мягкий сливочный сыр. Пармезан можно заменить любым другим твердым сыром – например, эмменталем или  пекорино.

Приготовление

  1. Кипятим воду для пасты (из расчета 0,5л на 100г);
  2. Ставим вариться пасту и разогреваем сковороду;
  3. На горячую сковородку добавляем сливочное масло и нарезанный чеснок, тушим 1-2мин;
  4.  Крахамл разводим с небольшим количеством холодной воды, полученную смесь слегка взбиваем со сливками и добавляем к чесноку с маслом;
  • Соус прогреть 5-7 минут, поперчить и посолить, добавить щепотку мускатного ореха.
  • Пока готовился соус (не это должно уйти минут 10), сварилась паста.
  • Заливаем пасту соусом. Сверху щедро натираем сыр.

Паста Фетучине Альфредо готова! Приятного аппетита!

P.S.: Так выглядит классический рецепт, но Вы всегда можете включить фантазию и добавить в соус другие ингредиенты по собственному вкусу.

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