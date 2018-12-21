Десять вещей, которые нельзя терпеть в отношениях с мужчиной

В отношениях можно простить многое. Но есть такие вещи, при проявлении которых, смело собирайте свой чемодан и убегайте прочь, ведь одиночество гораздо лучше, чем оказаться в западне с плохим человеком, пишет fabiosa.ru.
1. Скрытность
Настоящий мужчина не скрывает свои чувства, а проявляет их, если не словом, то делом!
2. Неуважение
Зачем терпеть такую токсичность, все-таки вы личность, которую нужно уважать, так что любое проявление неуважения - это тревожный звоночек к полной доминации над вами.
3. Пассивность
Нет ничего хуже, когда мужчина не хочет работать над отношениями. Это работа для двоих, иначе можно легко встречаться с манекеном.
4. Унижение
Если мужчина физически или морально унижает свою вторую половинку, то он уж точно не достоин быть с ней рядом.
5. Эгоизм
Сложно быть с человеком, который никогда не признает своих ошибок и постоянно акцентирует внимание на себе.
6. Доминацию
Пусть лучше заведет себе собаку! Не давайте бразды правление своей жизнью в чужие руки, это не приведет ни к чему хорошему.
7. Невнимательность
Он невнимателен в первую очередь к себе и своим поступкам. Предпочитает винить во всем вас защищая свое напыщенное эго. Женщине будет сложно рядом с таким!
8. Манипуляции
Мужчина, который хитрыми способами постоянно держит вас на коротком поводке и действует вашими руками в целях своей выгоды - опасный партнер.
9. Измену
Скорее всего, он повторит свою измену. Нужен ли вам человек, который всегда подвергает вашу самооценку сомнению?
10. Ненадежность
На настоящего мужчину всегда можно положиться. А ненадежный мужчина непредсказуем в своем настроении, с ним сложно что-то планировать и строить крепкие отношения.
Если вы заметили хотя бы пару качеств из этого списка в своем мужчине, то время задуматься! Возможно, вам уже пора это прекратить и найти более созидательного кандидата, который не будет столь токсично влиять на вас.