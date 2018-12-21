Десять вещей, которые нельзя терпеть в отношениях с мужчиной

1. Скрытность

Настоящий мужчина не скрывает свои чувства, а проявляет их, если не словом, то делом!

2. Неуважение

Зачем терпеть такую токсичность, все-таки вы личность, которую нужно уважать, так что любое проявление неуважения - это тревожный звоночек к полной доминации над вами.

3. Пассивность

Нет ничего хуже, когда мужчина не хочет работать над отношениями. Это работа для двоих, иначе можно легко встречаться с манекеном.

4. Унижение

Если мужчина физически или морально унижает свою вторую половинку, то он уж точно не достоин быть с ней рядом.

5. Эгоизм

Сложно быть с человеком, который никогда не признает своих ошибок и постоянно акцентирует внимание на себе.

6. Доминацию

Пусть лучше заведет себе собаку! Не давайте бразды правление своей жизнью в чужие руки, это не приведет ни к чему хорошему.

7. Невнимательность

Он невнимателен в первую очередь к себе и своим поступкам. Предпочитает винить во всем вас защищая свое напыщенное эго. Женщине будет сложно рядом с таким!

8. Манипуляции

Мужчина, который хитрыми способами постоянно держит вас на коротком поводке и действует вашими руками в целях своей выгоды - опасный партнер.

9. Измену

Скорее всего, он повторит свою измену. Нужен ли вам человек, который всегда подвергает вашу самооценку сомнению?

10. Ненадежность

На настоящего мужчину всегда можно положиться. А ненадежный мужчина непредсказуем в своем настроении, с ним сложно что-то планировать и строить крепкие отношения.