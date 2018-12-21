«Самая красивая бабушка в мире» рассказала, что ей помогает в 50 выглядеть на 30

Жаклин Берридо Пизано — блогер родом из Сербии, которая в настоящее время проживает в Италии. Она много путешествует, примеряет стильные образы и демонстрирует стройную фигуру. На сегодняшний день на страничку Жаклин в Инстаграм подписаны почти 500 000 человек.

Глядя на её фото, трудно поверить, что этой девушке — 50 лет, и у неё две внучки.

Именно благодаря своей точёной фигуре и молодой внешности Жаклин произвела такой фурор в Сети. Интернет-пользователи даже прозвали её «самой красивой бабушкой в мире».

Жаклин живёт модой и стилем и разбирается в современных трендах. Как и многие блогеры, 50-летняя бабушка сотрудничает с известными брендами одежды, а также старается развиваться духовно и расширять своё мировоззрение.

Секрет красоты и молодости Жаклин прост: она не ест хлеб, употребляет большое количество белка и активно занимается спортом. Женщина никогда не берёт с собой телефон в тренажёрный зал, чтобы не отвлекаться, а к еде относится, как к топливу, необходимому для поддержания энергии.

Кстати, Жаклин — не единственная бабушка, которая обрела популярность в соцсетях благодаря своей внешности. Ранее мы писали о 39-летней Элис Васкез из Калифорнии, у которой нет отбоя от мужчин, несмотря на троих внуков.