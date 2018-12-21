Пять простых асан йоги, которые смогут освоить даже новички

Основные советы

Время

Идеальный момент для начала занятий – за 2 часа до рассвета, однако если вы не “жаворонок” или работаете во вторую смену – вряд ли вам понравится подобная затея. А вот вечером тренироваться можно и нужно: таким образом вы расслабите тело и подготовитесь ко сну.

Пространство

Это должно быть свободное место с хорошей циркуляцией воздуха. Можно устроиться возле стены, так как некоторые упражнения удобнее выполнять, имея опору.

Аксессуары

Все, что вам действительно нужно для занятий, - удобный нескользящий коврик или каремат. Вместо специальных блоков можно использовать обычные книги, вместо подкладки – стопку подушек.

Регулярность

Как и спорт, йога нуждается в постоянном повторении и изучении. Но ничего страшного, если поначалу вы будете тратить день или два в неделю – это тоже будет давать свой результат. Главное – заниматься регулярно и придерживаться своего графика.

Позитивный настрой

Прежде всего занятия учат слушать свое тело. Поэтому не стоит воспринимать йогу, как нечто неприятное, но необходимое. Относитесь к занятиям легко и непринужденно – тогда все получится.

5 простых поз

1. Адхо Мукха Шванасана (Поза собаки мордой вниз)

Чтобы выполнить упражнение, нужно стать на четвереньки, развести руки на ширине плеч и плотно упереться ими в пол. Затем таким же образом закрепите ноги, поднимите таз и опустите лицо. Сделайте до 10 вдохов-выдохов и аккуратно распрямитесь. Упражнение помогает укрепить позвоночник и ноги.

2. Випарита Карани (Поза согнутой свечи)

Для удобства используйте мягкий валик под поясницу. Находясь в лежачем положении, приподнимите таз, поддерживая его руками. Можно использовать подкладку. Поза помогает расслабиться, убрать лишние сантиметры с талии, способствует лечению гемморроя и варикоза.

3. Марджариасана (Поза кошки)

Станьте на четвереньки, упираясь на ладони, и поднимите бедра. На вдохе поднимите голову, хорошенько прогнитесь и зафиксируйтесь на несколько секунд. На выдохе голову опускаем и выгибаем спину вверх. Поза поможет в решении проблем с нерегулярным циклом и укрепит позвоночник.

4. Вирабхадрасана II (Поза воина)

Широко поставьте ноги, стопу правой поверните на 90 градусов, а левую отставьте в сторону и зафиксируйтесь. Руки разводим в стороны ладонями вниз. Аккуратно сгибаем правую ногу в колене и начинаем аккуратно вдыхать-выдыхать. Поза улучшает гибкость и улучшает кровоснабжение органов.

5. Шавасана (Поза трупа)

Ее можно выполнять как в конце тренировки, так и отдельно от других поз. Переходим из сидячей позы, аккуратно опускаясь позвоночником на коврик. Ноги немного расставьте, руки раскиньте ладонями вверх. Закройте глаза, вдохните, напрягая мышцы тела, на выдохе расслабьтесь еще больше. Поза снимает напряжение, успокаивает и способствует восстановлению организма.