Сладкая ягодка или кислый фрукт? Плодово-ягодный гороскоп для каждого знака Зодиака!

Овен - Хурма

Яркая и сочная, но все же немного терпкая хурма как будто обладает собственным своенравным характером, прямо как Овны! Но и это обстоятельство не мешает многим обожать хурму, пишет fabiosa.ru.

Телец - Абрикос

Все ждут лета, чтобы полакомиться этим ароматным фруктом... и ждут встречи с другом-Тельцом, чтобы насладиться его компанией! Нет, абрикос не приторно сладок, а сдержан и спокоен, как Тельцы!

Близнецы - Малина

Вряд ли найдется тот, кто не любит эту ароматную ягодку! Прямо как Близнецов, которые всегда выступают душой компании. Но, как и Близнецы, малина хранит свои секретики: ягодка с одного куста может быть как кислой, так и сладкой!

Рак - Слива

Нежная мякоть сливы скрывается под достаточно плотной кожицей. Так же и Раки берегут свою душевную организацию от посторонних! Те же, кто хорошо знают Раков, не перестают ими восхищаться... как гурманы восхищаются черносливом в шоколаде - настоящим произведением кулинарного искусства!

Лев - Апельсин

Солнечные, яркие, запоминающиеся - Львы как апельсины наполняют жизнь окружающих ощущением бесконечного праздника! Но апельсины всегда с кислинкой, поэтому не стоит забывать, что и жизнерадостные Львы могут показать коготки!

Дева - Виноград

Спелая гроздь винограда восхищает ягодками, будто идеально подобранными самой природой! Так и Девы не перестают восхищать окружающих стремлением к идеалу. С Дев можно брать пример в их стремлении к порядку и благоразумию.

Весы - Дыня

Ароматная и сочная дыня многим кажется легким перекусом, а на деле является полноценным блюдом. Так и Весы, сложны и противоречивы, что не мешает им быть жизнерадостными и бойкими натурами!

Скорпион - Ежевика

Сладкая ягода, к которой не так-то просто добраться - ведь ее охраняют колючки кустарники! Так и Скорпионы могут казаться посторонним недоступными, но с близкими они всегда открытые и мягкие.

Стрелец - Банан

Яркие и всеми любимые Стрельцы просто не могут не ассоциироваться с бананами! Бананы растут в жарких странах, куда мечтают попасть Стрельцы, чтобы окунуться в вихрь приключений и незабываемой атмосферы!

Козерог - Смородина

Как смородина - кладезь полезных витаминов, так и Козерог - кладезь знаний и интересных идей! Выносливые, как смородина, Козероги никогда не сдадутся и не отступят.

Водолей - Инжир

Необычный и оригинальный инжир прямо как Водолеи - ценители и выдумщики самых невероятных идей! Может быть, Водолеи и кажутся простоватыми, но их внутренний мир и увлечения настолько захватывают дух, что дружить с ними многие считают за счастье!

Рыбы - Персик

Нежные персики, как и Рыбки, очень приятны в общении! Мягкий характер и добродушность Рыб никого не оставляют равнодушными! Но, как и с персиками, с Рыбами нужно вести себя очень деликатно, чтобы не навредить их чувственной натуре.