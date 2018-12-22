Пять золотых правил защиты зубов

1. Чистите зубы дважды в день по 2 минуты. Золотое правило, вроде бы известное всем, которое большинство людей игнорирует. Обязательно расходуйте на чистку зубов 2 минуты, и в день чистите зубы дважды - утром и вечером. Используйте зубную нить и ирригатор - потрясающее средство, которое с помощью узконаправленного потока воды избавляет от остатков пищи самые труднодоступные зоны рта.

2. Утренняя чистка освежает дыхание. Температура в полости рта составляет приблизительно +37С, то есть там тепло и влажно. Во рту хранятся остатки пищи, провоцирующие распространение бактерий, вызывающих налет. Со временем этот налет кальцифицируется или становится более твердым, что приводит к зубным камням гингивиту и пародонтиту. Обязательно утром тщательно чистите свои зубы для того, чтобы избавиться от налета, скопившегося в течение ночи.

3. Не переусердствуйте. Если вы будете чистить зубы больше двух раз в день или тратить на это по 5-8 минут, то вы сможете повредить зубную эмаль, защищающую зубы. Вот почему при использовании электрической зубной щетки ни в коем случае нельзя сильно нажимать ею на зубы.

4. Не имеет значения последовательность. Многие люди задаются вопросом о том, что нужно делать вначале - использовать зубную нить или зубную щетку. В реальности, это не имеет никакого значения, как подчеркивают стоматологи, до тех пор, пока и то и другое вы делаете каждый день.