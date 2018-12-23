Какое любимое слово у каждого знака Зодиака: что оно означает

Несмотря на множество характеристик, присущих представителям каждого знака зодиака, есть одна доминирующая. Ее можно назвать одним словом, что и будет отражать общее впечатление, которое производит человек, пишет fabiosa.
Любимые и характерные слова
Зачастую это же слово очень часто упоминается в речи человека, рожденного под тем или иным созвездием. Хотите узнать его? Читайте дальше.
Овен - "Лучший"
Овны любят быть первыми во всем, поэтому они всегда ищут на что можно опереться и рваться вперед. Иногда достаточно сказать им, что они лучшие. Это их коронное слово в лексиконе.
Телец - "Настойчивый"
Это точно про представителей этого земного знака, которые всего добиваются своим трудом, не пасуя перед трудностями. Поэтому они успешны во всех сферах.
Близнецы - "Интересный"
Интересный собеседник, интересная книга, интересная информация... Любознательным Близнецам всё доставляет радость, поэтому в их лексиконе чаще всего можно встретить именно это слово. Впрочем, они и сами представляют большой интерес.
Рак - "Безопасный"
Только в обстановке полной безопасности и комфорта Раки смогут раскрыться полностью.
Лев - "Уверенный"
Сбить Львов с толку довольно-таки сложно. Они чувствуют себя уверенно везде и во всем. Особенно, если это касается их личности. Они точно знают, что уникальны и неповторимы.
Дева - "Надежный"
С Девами вы будете придерживаться всех правил и требований от первой буквы до последней точки. Зато они и сами не натворят ошибок и вам не дадут.
Весы - "Спокойный"
Стремление соблюсти баланс во всем и не выйти "из берегов" помогают Весам поддерживать внутреннюю гармонию и слыть очень спокойным знаком.
Скорпион - "Активный"
Напор и энергичность, с которыми Скорпионы берутся за все дела, обязательно приводят к результату. А если вдруг планы кардинально поменялись, то это тоже нормально.
Стрелец - "Авторитетный"
Напитываясь знаниями из множества источников по самым разным направлениям, Стрельцы готовы делиться информацией со всеми. Делают они это уверенно и во всех подробностях.
Козерог - "Значимый"
Когда ответственность и дисциплина умножаются на достижение поставленной цели, тогда их обладатель занимает значимое и статусное место. Этого Козероги и добиваются.
Насколько слово подходит для вашего знака зодиака? Вы согласны?