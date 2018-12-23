Какое любимое слово у каждого знака Зодиака: что оно означает

Любимые и характерные слова

Зачастую это же слово очень часто упоминается в речи человека, рожденного под тем или иным созвездием. Хотите узнать его? Читайте дальше.

Овен - "Лучший"

Овны любят быть первыми во всем, поэтому они всегда ищут на что можно опереться и рваться вперед. Иногда достаточно сказать им, что они лучшие. Это их коронное слово в лексиконе.

Телец - "Настойчивый"

Это точно про представителей этого земного знака, которые всего добиваются своим трудом, не пасуя перед трудностями. Поэтому они успешны во всех сферах.

Близнецы - "Интересный"

Интересный собеседник, интересная книга, интересная информация... Любознательным Близнецам всё доставляет радость, поэтому в их лексиконе чаще всего можно встретить именно это слово. Впрочем, они и сами представляют большой интерес.

Рак - "Безопасный"

Только в обстановке полной безопасности и комфорта Раки смогут раскрыться полностью.

Лев - "Уверенный"

Сбить Львов с толку довольно-таки сложно. Они чувствуют себя уверенно везде и во всем. Особенно, если это касается их личности. Они точно знают, что уникальны и неповторимы.

Дева - "Надежный"

С Девами вы будете придерживаться всех правил и требований от первой буквы до последней точки. Зато они и сами не натворят ошибок и вам не дадут.

Весы - "Спокойный"

Стремление соблюсти баланс во всем и не выйти "из берегов" помогают Весам поддерживать внутреннюю гармонию и слыть очень спокойным знаком.

Скорпион - "Активный"

Напор и энергичность, с которыми Скорпионы берутся за все дела, обязательно приводят к результату. А если вдруг планы кардинально поменялись, то это тоже нормально.

Стрелец - "Авторитетный"

Напитываясь знаниями из множества источников по самым разным направлениям, Стрельцы готовы делиться информацией со всеми. Делают они это уверенно и во всех подробностях.

Козерог - "Значимый"

Когда ответственность и дисциплина умножаются на достижение поставленной цели, тогда их обладатель занимает значимое и статусное место. Этого Козероги и добиваются.