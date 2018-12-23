Полезные советы для девушек: топ-15 лайфхаков на каждый день

Каждая женщина знает, как тяжело всегда выглядеть идеально и сколько сил на это уходит. К счастью, существуют лайфхаки, облегчающие жизнь любой даме. Joinfo.ua собрал для вас несколько универсальных трюков, которые помогут вам выглядеть на миллион.