Полезные советы для девушек: топ-15 лайфхаков на каждый день

Красота спасет мир! А в поддержании этой самой красоты девушкам помогут лайфхаки, которые делают уход за собой простым. Именно о них мы сегодня и расскажем.
Каждая женщина знает, как тяжело всегда выглядеть идеально и сколько сил на это уходит. К счастью, существуют лайфхаки, облегчающие жизнь любой даме. Joinfo.ua собрал для вас несколько универсальных трюков, которые помогут вам выглядеть на миллион.
Полезные лайфхаки для девушек
Волосы
- В зимнее время женщины часто сталкиваются с наэлектризованными волосами. Помочь справиться с этой проблемой помогут специальные средства. А если таких нет под рукой, то просто проведите по локонам влажной салфеткой. Так волосы не будут торчать, а как бонус – еще и приятно пахнуть.
- Если вы хотите сделать укладку с помощью невидимок, то сбрызните их перед использованием лаком для волос. Это поможет им продержаться на локонах намного дольше. Интересно, что не все знают как правильно использовать невидимки – вниз волнистой стороной.
- Вам нужно помыть голову, но у вас совсем немного времени? Просто используйте после мытья вместо полотенца хлопковую футболку. Она быстрее впитает влагу, что позволит быстрее высушить волосы.
Кожа
- Для многих девушек большой проблемой является возникновение неожиданных прыщиков на лице. Чтобы сделать его менее заметным, просто намочите ватный диск каплями от покраснения глаз и положите его на 5 минут в морозилку. Приложите вату к воспаленному участку. Это поможет сделать покраснение минимальным.
- Еще одна проблема – темные круги под глазами. Чтобы их замаскировать, следует использовать специальный корректор. Его нужно наносить на лицо, рисуя треугольник и аккуратно растушевывать.
- Чтобы устранить жирный блеск с кожи лица или же подправить макияж без пудры под рукой, используйте тальк для тела или же детскую присыпку.
Губы
- Часто девушки сталкиваются с тем, что помада отпечатывается на зубах. Чтобы этого избежать, обхватите указательный палец накрашенными губами и аккуратно выньте его, не размыкая губ.
- Если вы хотите зрительно увеличить губы, наносите помаду пальцем. А если желаете получить четкий контур, то используйте кисточку для нанесения.
Ногти
- Для ухода за кутикулой используйте крем для век. Это косметическое средство прекрасно справляется с ее питанием, не хуже, чем специальные масла.
- Треснул ноготь? Не беда. На первое время справиться с этой проблемой помогут вещи, которые точно найдутся в доме каждой девушки. Возьмите чайный пакетик и отрежьте от него небольшой кусочек. Накройте им трещину в ногте и покройте прозрачным лаком.
Тело
- Чтобы зимой ваша кожа не пересыхала, на время откажитесь от принятия горячего душа или ванн. Горячая вода негативно влияет на кожу, смывая защитный жир. Лучше принять теплый душ.
- Для того, чтобы ваши руки всегда были увлажнены, поставьте крем для рук возле мойки на кухне и смазывайте им руки после каждого мытья грязной посуды.
- Хотите, чтобы духи держались дольше? Наносите их точечно – на запястье, на сгиб локтя, за мочку уха, на шею и под колено. А вот от привычки немного растирать духи лучше отказаться, так они быстрее выветриваются.
- Если у вас закончилась пенка для бритья ног, используйте бальзам для волос. Он смягчит волосинки и сделает бритье легче.
- Рецепт средства, замедляющего рост волос после эпиляции: возьмите по 30 капель эфирного масла мяты и чайного дерева и смешайте их с миндальным маслом. Наносите на кожу каждый раз после удаления волос.
Несколько полезных советов для внутренней красоты: исключите негативные эмоции, принимайте свои недостатки, следуйте своей страсти и не будьте слишком самокритичны.
Напоминаем, что перед использованием косметических средств, приготовленных в домашних условиях, необходимо проконсультироваться со специалистом. Это поможет избежать негативных последствий.