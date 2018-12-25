Вт, 25.12.2018
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Если вы любите этот овощ, то не похудеете никогда! Вот почему

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Овощи. Фото иллюстративное.

ФОТО: Nick Ansell / PA Wire/PA Images

Питаетесь правильно, занимаетесь спортом, но похудеть не можете? Все дело в одном единственном овоще - кукурузе!

Принято думать, что диета, богата фруктами и овощами, помогает похудеть, пишет Her.

Но исследование Гарвардского университета доказывает обратное: люди, которые употребляют много крахмалистых овощей, не только не худеют, но и могут поправиться.

Среди крахмалистых овощей - кукуруза, картофель, горох, кабачки, тыква.

В исследовании приняли участие 133 000 человек. Те, которые ежедневно съедали порцию кукурузы, набрали дополнительный килограмм веса.

Поэтому, советуем вам уменьшить количество крахмалистых овощей в вашем рационе. А добавить побольше черники, яблок, груш, клубники - они помогут вам быстрее сбросить лишние килограммы. 

А вот еще несколько мифов о правильном питании, которые вам обязательно нужно знать.

А как вы поддерживаете форму? Много тренируетесь или делаете упор на правильное питание?

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