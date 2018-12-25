Если вы любите этот овощ, то не похудеете никогда! Вот почему

Принято думать, что диета, богата фруктами и овощами, помогает похудеть, пишет Her.

Но исследование Гарвардского университета доказывает обратное: люди, которые употребляют много крахмалистых овощей, не только не худеют, но и могут поправиться.

Среди крахмалистых овощей - кукуруза, картофель, горох, кабачки, тыква.

В исследовании приняли участие 133 000 человек. Те, которые ежедневно съедали порцию кукурузы, набрали дополнительный килограмм веса.

Поэтому, советуем вам уменьшить количество крахмалистых овощей в вашем рационе. А добавить побольше черники, яблок, груш, клубники - они помогут вам быстрее сбросить лишние килограммы.

А вот еще несколько мифов о правильном питании, которые вам обязательно нужно знать.