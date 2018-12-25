Пять вещей, которые нужно выяснить, прежде чем покупать косметику в подарок

В ТОП-4 подарков входят кремы и сыворотки для лица, являющиеся самыми популярными продуктами, за ними следуют средства для ухода за телом, очищения лица, а также косметика для волос – шампуни и бальзамы, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастиня. Тем не менее, чтобы попасть в яблочко, перед покупкой косметики в подарок фармацевт рекомендует выяснить несколько важных моментов, пишет RusTVNet.

Возраст получателя подарка

Соответствие косметики для ухода за кожей возрасту – одна из важнейших предпосылок для выбора удачного подарка.

Не соответствующая возрасту косметика не только не даст ожидаемого эффекта, но и может основательно ухудшить состояние кожи.

Следует учитывать, что для каждой возрастной группы предназначена косметика со специфическими свойствами. Например, для молодежи самыми необходимыми будут средства для ухода за кожей лица, уменьшающие жирность кожи и образование комедонов (твердые черные точки, причина которых - закупорившиеся поры), главная задача - очищение кожи. В свою очередь,

людям старшего возраста подойдут средства, содержащие активные вещества, витамины А, С и ретинол, делающие кожу более эластичной и укрепляющие овал лица.

С годами кожа становится значительно суше, поэтому необходимы более плотные и богатые активными веществами питательные кремы. Молодым же женщинам обычно больше подходит увлажняющая косметика.

«Часто молодые женщины пользуются предназначенной для более зрелой кожи косметикой, хотя в ней нет надобности и она, скорее всего, даст прямо противоположный результат.

Например, при использовании крема против морщин клетки кожи берут из него готовые активные вещества и сами производят меньшее его количество -

в результате кожа может стать ленивой и будет намного пассивнее выполнять свои функции.

Пока процессы в организме проходят эффективно и обмен веществ активный, разумнее увлажнять кожу, а не начинать борьбу с морщинами, которые еще не появились», - советует Иванда Крастиня.

Тип кожи

Не менее важным критерием при выборе косметики является тип кожи. Сухой коже необходимо усиленное увлажнение, а для жирной важнее очищение. Что касается средств для ухода за телом, то самые специфичные запросы будут в случае сухой кожи: если это так,

нужно искать продукты с большей концентрацией жирных кислот, например, омега-3 или омега-6. Они помогут поддерживать влажность кожи и уменьшат испарение воды с ее верхнего слоя.

Кроме того, для сухой кожи рекомендуется выбирать косметику с мочевиной (в косметических средствах используется синтетическая мочевина, помогающая телу впитывать компоненты крема).

Аллергия

В идеале перед покупкой подарка следует узнать, нет ли у его получателя аллергической реакции на какой-либо компонент косметического средства. Предлагаемая в аптеках косметика - главным образом так называемая дермокосметика, то есть