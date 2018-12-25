Две самые агрессивные женщины по знаку Зодиака

Конечно, характер девочки формируется не один год и зависит от многих факторов, но астрологи убеждены, что без влияния звезд здесь не обошлось, пишет Cluber.

Овен

Марс — красная планета войны, которая покровительствует Овну, сделала своё дело. Энергии у Овна хватает на многое. Однако сочетание со стихией огня, порой сравнимо с мощным цунами.

Весeлая и целеустремлeнная девчонка, способная здраво рассуждать и принимать решения, в одну минуту может превратиться в бунтарку, недовольную окружающими. Особенно это касается молодых женщин, неготовых ограничиваться выкриками и битьём посуды. Последствия недовольства Овна бывают плачевнее.

Напористые и импульсивные девушки желают получать удовольствие от всех проявлений жизни. Пока женщине хорошо, она никому вреда не причинит. Но любой неприятный раздражитель легко выводит её из равновесия. Для Овна ничего не стоит, перейти от дружеской вечеринки на ратное поле боя, став зачинщицей, главной участницей и победительницей. Если же победа досталась противнику, она будет мстить.

Овну чужды гуманизм и снисходительность инфантильных личностей. Альфа природа требует добиваться желаемого любой ценой. Огненная стихия не щадит никого.

Только с возрастом яростная воительница находит баланс между эмоциональным возбуждением и показательным спокойствием.

Скорпион

У этих барышень в голове живут настоящие монстры. Они не вспыхивают словно спичка, не действуют спонтанно. Они терпеливо ждут своего часа для нападения. Гнев Скорпиона, словно яд, который после укуса начинает медленно действовать, заставляя жертву страдать. При этом поражения будут разрушительными.

Принадлежность к водной стихии обуславливает глубину любых чувств, в том числе чувство мщения. Приветливая и неразговорчивая девушка в душе настоящая Фурия (богиня мести в древнегреческой мифологии), готовая сбросить маску и высказать всё что накопилось, самыми ядовитыми словами. Нужно отдать должное Скорпиону. Злость женщины всегда обоснована, логична, и имеет убийственные аргументы.

Накопление негатива обычно незаметно окружающим. Скорпион годами может помнить обиду и желать отмщения. Близким людям полезно знать, что Скорпион не чудовище и сможет многое простить. Но нужно честно признать свои ошибки и попросить прощения.