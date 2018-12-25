Родителей-веганов судят за то, что своими диетами искалечили годовалую дочь

Супруги, которые держали дочь на строгой веганской диете, признали вину в нанесении ее здоровью серьезного вреда. Мать и отец, имена которых не названы по юридическим причинам, кормили девочку овсом и рисовым молоком. В результате у ребенка развился рахит — заболевание костей, вызванное недоеданием, сообщает Daily Mail.

Полуторагодовалая девочка находится сейчас в приёмной семье вместе с двумя старшими братьями, которым по четыре и шесть лет. После того как малышку госпитализировали, её мать рассказала диетологу больницы о строгой диете, которой придерживались все члены семьи. В частности, дочка съедала за день чашку овса с рисовым молоком и половину банана утром.

Такой режим питания привел к тому, что у девочки начался серьезный дефицит питательных веществ, включая недостаток кальция, фосфата, витамина В12, витамина А, железа и цинка. Кроме того, у пострадавшей обнаружили многочисленные переломы. Врачи считают, что кости девочки настолько хрупкие, что могут ломаться от обычного прикосновения.

О страшном состоянии ребёнка стало известно после того, как она попала в больницу с эпилептическом приступом. При этом девочка не могла ползать и практически не разговаривала. Изначально персонал больницы уважал желание родителей, чтобы их дочь была веганом, пока не обнаружили ее плачевное состояние. Но, несмотря на это, супруги продолжали настаивать, что всё в порядке.