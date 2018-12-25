Топ-6 самых опасных мифов о раке

Миф 1. Рак - всегда смертельная болезнь. Многие формы опухолей в зависимости от того, на какой стадии их диагностируют, хорошо поддаются лечению. Некоторые формы рака вылечиваются даже на запущенных стадиях. К примеру, к таковым относятся опухоли яичка или лимфомы. Онкологи, как правило, дают очень хороший прогноз на ранних стадиях опухолей горла, груди, кишечника, предстательной железы, а также рака кожи, включая и злокачественную меланому.

Миф 2. Из-за рака у меня выпадут волосы. Сами по себе опухоли не вызывают выпадения волос, к этому приводит лечение рака, а вернее, химиотерапия или облучение. Так что какой-то элемент правды здесь есть, но вы должны помнить, что существует огромное множество средств терапии опухолей, которые вообще не трогают волосы. Приблизительно 50% химиотерапий также не приводят к выпадению волос.

Миф 3. Рак заразен. Не так давно в Москве появилась женщина, которая собирала подписи среди соседей по подъезду за выселение из съемной квартиры матери с ребенком, больным раком. Со ссылкой на какие-то научные данные она утверждала, что все остальные жильцы тоже могут заразиться этой болезнью от ребенка. К сожалению, этой женщине удалось выселить несчастного мальчика. Однако раком заразиться никак нельзя ни через прямой контакт, ни через слюну, ни через воздух, ни через что бы ты не было вообще. Впрочем, существуют определенные вирусы и инфекции, которые увеличивают риск рака. К ним относятся папилломавирус человека, повышающий риск опухолей шейки матки и горла.

Миф 4. Рак – это всегда боль. Некоторые виды злокачественных новообразований не вызывают никакой боли. А те, которые ее провоцируют, как правило, поддаются воздействию лекарств. Вот почему очень важно найти хорошего специалиста по паллиативному уходу, который является одним из основных помощников раковых пациентов.

Миф 5. У моей матери был рак, а значит, он будет и у меня. Не очень большое количество опухолей передаётся через гены - к ним относятся опухоли груди и кишечника. Однако даже в случае того, если ваши родственники ими болели, то этот вовсе не значит, что и вы тоже непременно станете их жертвами. Существует интересная закономерность – большинство пациентов с раком не имеют в своей семье историй этой болезни. Ну а большинство людей, чьи родственники болели и умирали от рака, сами с этой болезнью не сталкиваются.