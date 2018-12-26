Почему апельсиновые корки лучше не выбрасывать

Апельсиновые корки содержат разновидность полиметоксифлавонов под названием нобилетин, который уменьшает риск развития болезней сердца, воспалений и снижает показатель «плохого» холестерина в организме.

Очень полезна апельсиновая корка для гигиены полости рта. Для этого нужно время от времени ее пережевывать. Более того, это не только убивает микробы, но и освежает дыхание. Также апельсиновая кожура удаляет желтые пятна на зубах.

В это сложно поверить, но апельсиновая корка может лечить рак. Точнее, мы можем уменьшить риск опухолей за счёт активного употребления апельсиновой кожуры, которая особенно эффективна против опухолей кишечника. Ведь она связывает токсические химические вещества, присутствующие в пище, тем самым уменьшая их воздействие на слизистую оболочку кишечника.

С помощью апельсиновых корок можно уменьшить вес. Их специфический горьковатый привкус и низкая калорийность а также содержание большого количества волокон помогают удерживать стройную фигуру. Воздействие апельсиновой кожуры в деле профилактики ожирения доказано научно.